Na Wspólnej. Uwielbiana aktorka w obsadzie. Tak Włodek w samolocie pozna kobietę, która zmieni jego życie po śmierci Marii - ZDJĘCIA

Edyta Jungowska w "Na Wspólnej". Kim będzie jej postać?

Na oficjalnej stronie internetowej oraz profilu facebookowym "Na Wspólnej" ogłoszono nowinę o powiększeniu obsady. Edyta Jungowska, pamiętna siostra Bożenka z "Na dobre i na złe", zadebiutuje jako Dorota Zakrzewska w wątku małżeństwa Ziębów tuż przed tragicznym odejściem Marii. Twórcy zapowiadają pełne emocji sceny, które bezpowrotnie zmienią losy Włodka, a nowa bohaterka odegra w nich kluczową rolę.

30

- Ta postać nazywa się Dorota Zakrzewska i pojawia się nagle w samolocie, kiedy Maria i Włodek wracają z Hiszpanii i kiedy rozgrywa się cały dramat. Tutaj na cmentarzu zjawia się tak naprawdę przypadkowo, albo i nie... Zobaczymy, jak to się wszystko dalej potoczy

Zgodnie z zapowiedziami, Dorota nie zniknie po sierpniowym wypadku lotniczym. Nowa bohaterka zaznaczy swoją obecność także podczas uroczystości pogrzebowych Marii. To właśnie tam przekaże Włodkowi wyjątkowy przedmiot należący niegdyś do jego ukochanej żony.

- Przynosi coś bardzo cennego panu Włodkowi, coś co należało do pani Marii. Będzie to pamiątka, która zaginęła podczas dramatycznego lotu z Hiszpanii. Ten gest stanie się początkiem znajomości Doroty i Włodka -

Dalsze losy Doroty Zakrzewskiej u boku Włodka w "Na Wspólnej"

Z relacji Edyty Jungowskiej wynika, że grana przez nią postać to emigrantka, która po latach wraca do kraju. Dorota będzie musiała zbudować swoje życie w Polsce od podstaw.

- Będziemy pewnie, mam taką nadzieję, śledzić jej losy tutaj w Polsce. Na pewno postać pojawi się w barze, który prowadzili razem Włodek i Maria. Zresztą doświadczenia tej postaci z Hiszpanii tutaj mocno pomogą i wesprą pana Włodka

Kiedy zobaczymy śmierć Marii Zięby w "Na Wspólnej"?

Przełomowe wydarzenia rozpoczną się w 4260. odcinku (emisja w TVN zaplanowana na poniedziałek, 10 sierpnia 2026 roku). Spotkanie w samolocie lecącym z Hiszpanii będzie miało ogromny wpływ na osamotnionego Włodka. W czasie gdy rodzina będzie czekać na Ziębów na lotnisku z radosnym powitaniem, na pokładzie dojdzie do tragedii. W wyniku silnych turbulencji Maria dozna zawału serca. Niestety, mimo błyskawicznej reanimacji podjętej przez obecną na pokładzie lekarkę, życia kobiety nie uda się uratować.

Nagłe odejście Marii zrujnuje świat nie tylko jej najbliższych, ale i całej społeczności z ulicy Wspólnej. To jednak Włodek najciężej przeżyje utratę ukochanej żony.

Dzień po tragedii, w 4261. odcinku, Monika (Sylwia Gliwa) odnajdzie ojca czuwającego pod drzwiami prosektorium. Zrozpaczony Włodek będzie chciał pozostać blisko zmarłej żony. Kiedy rodzina w końcu do niego dotrze, spadnie na nich kolejna bolesna wiadomość o konieczności przeprowadzenia sekcji zwłok, co tylko pogłębi cierpienie wdowca.