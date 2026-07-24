"Percy Jackson i bogowie olimpijscy". Znamy datę premiery 3. sezonu. To przyniosą nowe odcinki

Podczas panelu na San Diego Comic-Con obsada i twórcy serialu zapowiedzieli trzeci sezon "Percy'ego Jacksona i bogów olimpijskich", który po raz pierwszy przeniesie na ekran wydarzenia z powieści "Klątwa tytana" - trzeciej części bestsellerowej serii, autorstwa cenionego pisarza Ricka Riordana.

"Percy Jackson i bogowie olimpijscy" - co zobaczymy w 3. sezonie?

Stawka jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej – Percy musi zmierzyć się z nagłym zniknięciem Annabeth oraz zbliżającym się spełnieniem Wielkiej Przepowiedni przekazanej przez Wyrocznię Delficką, która zadecyduje o losach Olimpu. Zgodnie z przepowiednią, jedno z dzieci Wielkiej Trójki ma doprowadzić Olimp do jeszcze większej chwały lub przyczynić się do jego upadku, ryzykując przy tym własne życie.

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"Percy Jackson i bogowie olimpijscy" - obsada

W trzecim sezonie na ekranie pojawią się: Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Tamara Smart oraz Levi Chrisopulos.

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"Percy Jackson i bogowie olimpijscy" - kiedy premiera 3. sezonu w Disney+?

Serial "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" wróci z 3. sezonem w dniu 20 listopada 2026 roku. Nowe odcinki zostały stworzone przez Ricka Riordana i Jonathana E. Steinberga, a funkcję producentów wykonawczych pełnią: Steinberg, Dan Shotz i Craig Silverstein, a także Rick Riordan, Rebecca Riordan, Ellen Goldsmith-Vein i Jeremy Bell z The Gotham Group, Bert Salke, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Sarah Watson oraz Tamara Becher-Wilkinson. Jet Wilkinson jest producentem wykonawczym dwóch ostatnich odcinków sezonu.

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