Ranczo. Będzie inny dom Koziołów w Wilkowyjach? Reżyser rozwiał wątpliwości fanów

Gdzie zamieszkają Kozioł i Halina w 11 sezonie serialu Ranczo?

Wielu widzów zastanawia się, czy znana posiadłość zagości na ekranach podczas emisji nowych odcinków, planowanej na jesień 2026 roku. Awans na głowę państwa naturalnie wymusił przenosiny polityka i jego małżonki do Warszawy. Zgodnie z fabułą 11. sezonu, od tamtego momentu upłynie niemal cała dekada. Prezydentura Kozioła będzie w fazie schyłkowej, co będzie wiązało się z ponownym zamieszkaniem w rodzinnych Wilkowyjach.

Niedawno Cezary Żak pochwalił się nagraniami z planu, na których on i Artur Barciś (serialowy Czerepach) prowadzili dyskusję w zupełnie nowej lokalizacji. Dodatkowo Katarzyna Żak (Solejukowa) udostępniła kadry z Violettą Arlak na tle luksusowej willi. To wywołało plotki, że Koziołowie po latach spędzonych na szczytach władzy nie wrócą do swojej dawnej rezydencji. Prawda okazała się jednak zupełnie inna.

Wojciech Adamczyk pokazał dom Koziołów w nowym sezonie Rancza

Wątpliwości ostatecznie rozwiał sam Wojciech Adamczyk. Twórca przebojowej produkcji zamieścił w mediach społecznościowych ujęcie z 28. dnia prac na planie. Na fotografii widać wyraźnie znany wszystkim budynek, co potwierdza powrót Koziołów do ich starej rezydencji. Uwieczniona po zmroku posiadłość lśniła światłami, godnie przypominając rezydencję najwyższych państwowych oficjeli.

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Gdzie znajduje się prawdziwy dom wójta z serialu Ranczo?

W rzeczywistości posiadłość odgrywająca rolę domu Pawła Kozioła mieści się w miejscowości Latowicz, dokładniej w części zwanej Rozstanki. To mazowiecka wieś oddalona o zaledwie kilkanaście kilometrów od słynnego Jeruzala, które posłużyło twórcom za filmowe Wilkowyje. Ze względu na to, że teren należy do prywatnych właścicieli, fani nie mogą wchodzić na posesję. Nie powstrzymuje to jednak sympatyków serialu przed przyjazdami w te okolice, by choć z pewnego dystansu sfotografować kultowy budynek.

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Ranczo. Prezydent Kozioł i premier Czerepach pierwszy raz razem na planie! Na ten duet wszyscy czekali