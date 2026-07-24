Ranczo. Będzie inny dom Koziołów w Wilkowyjach? Reżyser rozwiał wątpliwości fanów

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-07-24 11:56

Posiadłość Koziołów z popularnego „Rancza” to jedno z kluczowych miejsc serialowych Wilkowyj. W najnowszym, 11. sezonie produkcji widzowie zobaczą Pawła Kozioła (Cezary Żak) i Halinę (Violetta Arlak) jako parę prezydencką, która zamieni wiejski dom na warszawski Pałac Prezydencki. Zbliżający się koniec kadencji sprawi jednak, że wrócą do swojej miejscowości. Czy ich dom zmieni wygląd? Wojciech Adamczyk, reżyser serialu, opublikował kadr, który wszystko wyjaśnia.

Aktor Cezary Żak rozmawia z kobietą przy stole w jadalni. O powrocie do serialowych Wilkowyj przeczytasz na Eska.
Autor: Krzemiński Jordan/ AKPA Ranczo. Wójt Paweł Kozioł (Cezary Żak), Halina (Violetta Arlak)

Gdzie zamieszkają Kozioł i Halina w 11 sezonie serialu Ranczo?

Wielu widzów zastanawia się, czy znana posiadłość zagości na ekranach podczas emisji nowych odcinków, planowanej na jesień 2026 roku. Awans na głowę państwa naturalnie wymusił przenosiny polityka i jego małżonki do Warszawy. Zgodnie z fabułą 11. sezonu, od tamtego momentu upłynie niemal cała dekada. Prezydentura Kozioła będzie w fazie schyłkowej, co będzie wiązało się z ponownym zamieszkaniem w rodzinnych Wilkowyjach.

Niedawno Cezary Żak pochwalił się nagraniami z planu, na których on i Artur Barciś (serialowy Czerepach) prowadzili dyskusję w zupełnie nowej lokalizacji. Dodatkowo Katarzyna Żak (Solejukowa) udostępniła kadry z Violettą Arlak na tle luksusowej willi. To wywołało plotki, że Koziołowie po latach spędzonych na szczytach władzy nie wrócą do swojej dawnej rezydencji. Prawda okazała się jednak zupełnie inna.

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Wojciech Adamczyk pokazał dom Koziołów w nowym sezonie Rancza

Wątpliwości ostatecznie rozwiał sam Wojciech Adamczyk. Twórca przebojowej produkcji zamieścił w mediach społecznościowych ujęcie z 28. dnia prac na planie. Na fotografii widać wyraźnie znany wszystkim budynek, co potwierdza powrót Koziołów do ich starej rezydencji. Uwieczniona po zmroku posiadłość lśniła światłami, godnie przypominając rezydencję najwyższych państwowych oficjeli.

Ranczo. Będzie nowy dom Kozioła i Haliny w Wilkowyjach? Reżyser pokazał zdjęcie, na które wszyscy czekali
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Gdzie znajduje się prawdziwy dom wójta z serialu Ranczo?

W rzeczywistości posiadłość odgrywająca rolę domu Pawła Kozioła mieści się w miejscowości Latowicz, dokładniej w części zwanej Rozstanki. To mazowiecka wieś oddalona o zaledwie kilkanaście kilometrów od słynnego Jeruzala, które posłużyło twórcom za filmowe Wilkowyje. Ze względu na to, że teren należy do prywatnych właścicieli, fani nie mogą wchodzić na posesję. Nie powstrzymuje to jednak sympatyków serialu przed przyjazdami w te okolice, by choć z pewnego dystansu sfotografować kultowy budynek.

Ranczo. Będzie nowy dom Kozioła i Haliny w Wilkowyjach? Reżyser pokazał zdjęcie, na które wszyscy czekali
Galeria zdjęć 28
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Ranczo - podcast z planu serialu
Fani na planie, szczegóły produkcji, muzyka w tle i Prezydentowa z Wilkowyj. Ranczo - podcast z planu serialu
Ranczo - podcast z planu serialu
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