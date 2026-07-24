Panna młoda. Oto co wydarzy się do końca lipca! Cihan pozna prawdę o ciąży Hancer. Zaskakujące kłamstwo i okrutny plan. Streszczenia odcinków 155-160 - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 155 - poniedziałek, 27.07.2026 w TVP2

Zaangażowanie Meliha w pomoc Hancer rośnie, na czym cierpi jego relacja z Sinem. Mukadder dzieli się z Cihanem szokującą informacją, wyznając, że to nie on spłodził dziecko Beyzy. Oszołomiony tą nowiną Cihan udaje się do Nusreta z zamiarem odebrania kobiety z niemowlęciem. Tymczasem Beyza zjawia się niespodziewanie wraz ze swoją pociechą u Deryi i Hancer.

"Panna młoda" odcinek 156 - wtorek, 28.07.2026 w TVP2

Tożsamość zagadkowego przełożonego Beyzy przestaje być dla Hancer tajemnicą. Zdrowie Mukadder drastycznie się załamuje. Pełna żalu i gniewu Hancer planuje rewanż na Cihanie. Silne emocje doprowadzają ją do nieoczekiwanego zasłabnięcia. Z kolei Sinem udaje się w końcu dojść do porozumienia z Melihem.

"Panna młoda" odcinek 157 - środa, 29.07.2026 w TVP2

Informacja o odmiennym stanie Hancer całkowicie zaskakuje Cihana. Przyszła matka, wspierana przez Meliha, decyduje się na porzucenie Stambułu i rozpoczęcie życia od nowa. Ku wielkiej radości najbliższych Yonca odzyskuje wreszcie świadomość. Natomiast Cihan wprowadza Beyzę wraz z niemowlakiem do swojej posiadłości.

"Panna młoda" odcinek 158 - czwartek, 30.07.2026 w TVP2

Ciąża Hancer to dla Cihana ogromne przeżycie. Melih oddaje dziewczynie wszystkie swoje pieniądze, przez co Sinem traci środki na wynajęcie lokum. Obecność dziecka Beyzy zadaje Mukadder ogromny ból. W międzyczasie Hancer zajmuje się przygotowaniami do zbliżającej się przeprowadzki.

"Panna młoda" odcinek 159 - piątek, 31.07.2026 w TVP2

Spotkanie z Cihanem dochodzi do skutku dzięki namowom Meliha. Narastają jednak napięcia w relacjach Meliha z Sinem. Sprawy komplikują się dodatkowo ze względu na nagły kryzys zdrowotny Mukadder. Niezłomny w poszukiwaniu prawdy Cihan nalega na szczere wyznania ze strony Hancer.

"Panna młoda" odcinek 160 - sobota, 1.08.2026 w TVP2

Ustalenie ojcostwa dziecka Hancer staje się dla Cihana absolutnym priorytetem. Sytuację zaostrza radykalne zachowanie Cemila, który przemocą sprowadza Hancer do domu i więzi w nim, uniemożliwiając wyjście. Atmosfera gęstnieje z minuty na minutę. Finalnie Cihan dociera do swojej przebywającej w placówce medycznej matki.