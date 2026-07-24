"Panna młoda": streszczenie odcinka 160

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-07-24 8:23

W 160. odcinku serialu "Panna młoda" Cihan skupi się na odkryciu tożsamości ojca dziecka Hancer. Napięcie między bohaterami wzrośnie, zwłaszcza gdy Cemil postanowi siłą przetrzymać dziewczynę w zamknięciu. W tym samym czasie Cihan będzie próbował przedostać się do szpitala, w którym przebywa jego matka. To spotkanie twarzą w twarz może przynieść odpowiedzi na wiele trudnych pytań.

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" przyniosły mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji, które mocno namieszały w relacjach między postaciami. Melih skutecznie przekonał Hancer, aby ta w końcu zgodziła się na spotkanie z Cihanem, co otworzyło drogę do wyjaśnienia dawnych spraw. W tym samym czasie napięcie między nim a Sinem gwałtownie wzrosło, doprowadzając do jeszcze ostrzejszego konfliktu niż dotychczas. Sytuacja stała się jeszcze trudniejsza, gdy nagle pogorszył się stan zdrowia Mukadder, co skomplikowało i tak już napiętą atmosferę. Zdeterminowany Cihan nie zamierzał jednak odpuszczać i zaczął mocno naciskać na Hancer, bezkompromisowo domagając się od niej szczerych wyjaśnień. Zobaczmy zatem, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

Odkryj Małopolskę - Szczawnica

"Panna młoda" odc. 160 - streszczenie

Cihan usilnie dąży do poznania prawdy o pochodzeniu dziecka Hancer i nie spocznie, dopóki nie dowie się, kto jest jego ojcem. W tym samym czasie Cemil postanawia użyć siły wobec dziewczyny, zabierając ją do domu wbrew jej woli. Mężczyzna zamyka ją na klucz, co potęguje i tak już trudną sytuację między bohaterami. Napięcie między wszystkimi zaangażowanymi stronami rośnie z każdą chwilą spędzoną w zamknięciu. Ostatecznie Cihanowi udaje się przedostać do szpitala, gdzie przebywa jego matka, co stanowi ważny punkt w tej historii.

"Panna młoda" odc. 160 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fanów tureckich produkcji z pewnością ucieszy fakt, że kolejna odsłona losów Hancer i Cihana pojawi się wkrótce na ekranach. Warto zaplanować sobie wolne popołudnie, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia mieszkańców rezydencji. Stacja dba o regularność emisji, dzięki czemu historia toczy się dynamicznie i bez zbędnych przerw. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 1 sierpnia 2026 roku. Transmisję będzie można obejrzeć na kanale TVP2 punktualnie o godzinie 17:15.

Polecany artykuł:

"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 996

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to opowieść o dziewczynie, która dla ratowania brata decyduje się na wejście do zupełnie obcego i nieprzyjaznego świata bogaczy. Turecki hit pokazuje, jak zaaranżowane małżeństwo i trudne początki w nowym domu mogą niespodziewanie przerodzić się w głębokie uczucie. Losy Hancer i Cihana są pełne przeszkód, zwłaszcza że w rezydencji wciąż obecna jest była żona mężczyzny. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi historie o wielkiej miłości wystawionej na ciężką próbę. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Türkseve (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker, Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
Zasmucona Hancer z serialu Panna młoda patrzy w dół z przejęciem. O losach bohaterki przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 8
SuperZdrowi
Menopauza to nie koniec kobiecości. SuperZdrowi
SuperZdrowi
Mediateka.pl
Panna młoda turecki serial
panna młoda