"Panna młoda": streszczenie odcinka 78

W serialu "Panna młoda" ostatnie wydarzenia przyniosły sporo zamieszania, które zmusiło bohaterów do podjęcia zdecydowanych działań. Mukadder wykazała się dużą przytomnością umysłu, gdy powstrzymała rozwścieczonego Nusreta i starała się nie dopuścić do dalszego zaostrzania konfliktu. W tym samym czasie Cihan postanowił zabrać Hancer do swojej firmy. Niepokój zagościł również u Deryi, która przez kłamstwa Cemila zaczęła podejrzewać, że mężczyzna ukrywa przed nią coś istotnego. Sytuacja gwałtownie się zaostrzyła, gdy Cihan stanął twarzą w twarz z zamachowcem i musiał stawić czoło realnemu zagrożeniu. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci

"Panna młoda" odc. 78 - streszczenie

Nusret kompletnie nie przejmuje się tym, o co oskarża go Dżihan i wykazuje się w tej kwestii dużą ignorancją. W tym samym czasie w domu panują surowe zasady, przez co Mukadder kategorycznie zabrania Mine wyjazdu na zaplanowany biwak. Sprawy komplikują się również wokół Cemila, którego dziwne zachowanie rzuca na niego cień podejrzeń. Mężczyzna wyraźnie nie chce wyjawić prawdy o swoich ostatnich działaniach i stara się zachować pewne fakty w sekrecie. Ostatecznie Cihan traci cierpliwość do Nusreta i z powodu narastających nieporozumień postanawia odsunąć go od spraw związanych z prowadzeniem firmy.

"Panna młoda" odc. 78 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów z niecierpliwością czeka na rozwój wydarzeń w tym popularnym tytule obyczajowym. Historia Hancer i Cihana przyciąga przed ekrany osoby szukające ciekawych wątków oraz rodzinnych sporów. Aby nie przegapić najnowszych zwrotów akcji, warto zasiąść przed telewizorem w popołudniowej porze. Najnowszy epizod zostanie udostępniony na antenie publicznego nadawcy w drugiej połowie kwietnia. Odcinek 78 serialu "Panna młoda" zostanie wyemitowany 23 kwietnia 2026 o godzinie 17:20 w TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Ten turecki hit to przede wszystkim historia trudnego wyboru młodej dziewczyny, która dla ratowania chorego brata decyduje się na wejście do świata wielkich pieniędzy i sztywnych zasad. Hancer musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości u boku Cihana, choć ich małżeństwo od początku było jedynie chłodnym układem. Sytuację komplikuje obecność byłej żony mężczyzny oraz surowe podejście jego matki do rodzinnych tradycji. To opowieść o tym, jak niespodziewane uczucie może pokrzyżować nawet najbardziej wyrachowane plany. W obsadzie tego serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer),

Türkseve (jako Cihan),

Can Tarakçı (jako Cemil),

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu),

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm),

Elif Çapkin (jako Yonca),

Ceren Yuksekkaya (jako Derya),

Sidal Damar (jako Sinem),

Günes Ebrar Özgül (jako Mine),

Türker Kantar (jako Emir),

Çisel Kuskan (jako Beyza),

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin).