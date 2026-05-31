Zdrada Artura ponownie zrujnuje małżeństwo Rogowskich w "M jak miłość"! Niewierny mąż poczuje zazdrość o nowego partnera Marysi i będzie walczył o związek?

Zdrada Artura w "M jak miłość". Marysia Rogowska znajdzie pocieszenie u boku nowego partnera

Jesienna ramówka przyniesie telewidzom bolesne rozczarowanie postawą lekarza, którego potajemna relacja z Joanną ostatecznie ujrzy światło dzienne. Rogowski porzuci dotychczasowe życie rodzinne dla młodszej partnerki, zadając swojej żonie ogromny cios. Dla bohaterki będzie to powrót do bolesnej przeszłości, ponieważ już wcześniej musiała zmierzyć się z odejściem męża, kiedy ten nawiązał intymną relację z Teresą (graną przez Dominikę Łakomską). Sytuacja sprzed lat powtórzy się niemal w identycznym schemacie.

W nadchodzących epizodach popularnej produkcji w bezpośrednim otoczeniu zranionej Marysi szybko zagości zupełnie nowa postać męska. Warto przypomnieć, że podczas poprzedniego kryzysu małżeńskiego i rozstania z Arturem, kobieta zaangażowała się w relację z przedsiębiorcą Robertem Bilskim (Zbigniew Stryj). Wszystko wskazuje na to, że po obecnym akcie niewierności jej życiowego partnera, miejsce u boku pielęgniarki z Grabiny ponownie zajmie kolejny mężczyzna.

Marcin Kwaśny dołącza do obsady "M jak miłość". Fani ostrzegają przed powrotem Rogowskiego

Zespół aktorski wzbogaci się wkrótce o nową twarz, a mianowicie Marcina Kwaśnego, który wcieli się w postać z otoczenia oszukanej kobiety. Aktor opublikował w mediach społecznościowych zakulisowe fotografie w towarzystwie Małgorzaty Pieńkowskiej, co wywołało w sieci ogromną falę entuzjazmu, zmieszaną jednak z wyraźnym niepokojem miłośników telenoweli.

Społeczność śledząca losy mieszkańców Grabiny doskonale pamięta gwałtowną reakcję Artura na wieść o zażyłości jego żony z Robertem. To właśnie widok rywala uświadomił lekarzowi prawdziwe uczucie do Marysi, co skłoniło go do natychmiastowego porzucenia Teresy i desperackiej walki o odbudowę zniszczonego małżeństwa. Wówczas lekarka uległa prośbom i zaoferowała mu możliwość rehabilitacji, przez co internauci przewidują teraz powtórkę tego scenariusza.

„- Artur zaraz pożałuje, bo co Marysi to już nikt nie zechce? O nie nie 😉;”

„- Oj Arturek padnie😂😂😂👏👏👏👏;”

„- Chciałabym nadmienić , że Artur już raz zdradził i był okropny dla Marysi , a ona dała mu drugą szansę . Pogonić dziada 😂😂 , a dla Marysi samych przyjemności 🫶😘;”

„- Tylko żeby wtedy nie wkroczył skruszony Arturek , bo tak właśnie było po jego pierwszej zdradzie. Kiedy wokół Marysi się ktoś zakręcił on poczuł zazdrość i chciał wrócić 🤦🏼‍♀️ dla tego pana nie powinno już być powrotu;”

„- Mam nadzieję że Marysia już nie popełni tego samego błędu i nie wpuści znowu Artura do swojego życia.”

Koniec małżeństwa Rogowskich w "M jak miłość"? Marysia może odrzucić zdradzieckiego męża

Zbliżające się wielkimi krokami odcinki przyniosą odpowiedź na pytanie, czy historia miłosnego trójkąta znajdzie swój finał w identyczny sposób jak przed laty. Widzowie wkrótce przekonają się, czy widok żony u boku innego adoratora uświadomi Arturowi fikcyjność jego fascynacji Joanną. Ewentualna desperacka próba ponownego ratowania długoletniego związku postawi pod dużym znakiem zapytania ostateczną trwałość tego serialowego małżeństwa.

Istnieje jednak ogromne prawdopodobieństwo, że tym razem doświadczona życiowo Marysia stanowczo zamknie drzwi przed niewiernym małżonkiem, spełniając tym samym gorące prośby internetowej publiczności. Kobieta zapowiadała taką bezwzględność już przy okazji poprzedniego wybaczenia, więc jej aktualne zaangażowanie w relację z nowo wprowadzonym bohaterem może okazać się niezwykle trwałe.

Twórcy telewizyjnego hitu mogą również przygotować dla sympatyków zupełnie inne rozwiązanie fabularne, w którym drogi obojga małżonków rozejdą się już bezpowrotnie. Niewykluczone, że Artur ostatecznie zdecyduje się na budowanie przyszłości u boku Joanny, podczas gdy jego dotychczasowa żona odnajdzie swoje docelowe szczęście w nowym związku, o czym zadecydują dopiero jesienne rozstrzygnięcia na małym ekranie.