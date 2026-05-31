Historyczny triumf Wieczystej Kraków. Zespół zagra w Ekstraklasie

Do PKO BP Ekstraklasy po czteroletniej nieobecności powróci Wisła Kraków. Miejsce w elicie wywalczył również Śląsk Wrocław, który spędził na zapleczu tylko jeden rok. Stawkę beniaminków na kampanię 2026/2027 zamknęły decydujące mecze barażowe. W wielkim finale tych rozgrywek naprzeciw siebie stanęły jedenastki Wieczystej Kraków i Chrobrego Głogów.

Mimo że to drużyna z Dolnego Śląska prowadziła 1:0, krakowianie zdołali odwrócić losy starcia i wygrali 2:1. Wynik otworzył w 14. minucie Myrosław Mazur, dając gościom powody do ogromnej radości. Gospodarze odpowiedzieli niedzielnego wieczoru trafieniami Lisandro Semedo po pół godzinie gry oraz Stefana Feiertaga w 56. minucie. Klub założony w 1942 roku po raz pierwszy w historii wszedł na piłkarski szczyt w Polsce.

Po historycznym sukcesie zespół ze stolicy Małopolski ma rozgrywać mecze w roli gospodarza na stadionie Wisły. Co intrygujące, po raz ostatni trzy drużyny z jednego miasta grały w Ekstraklasie w kampanii 1994/1995. Wówczas na najwyższym szczeblu rywalizowały poznańskie ekipy: Lech, Warta oraz Olimpia.

Władze Ekstraklasy SA udostępnią precyzyjny terminarz spotkań pomiędzy 7 a 12 czerwca. Zmagania w ramach sezonu 2026/2027 rozpoczną się oficjalnie 24 lipca, a ostatnie mecze tej kampanii zostaną rozegrane 22 maja 2027 roku.