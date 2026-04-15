Zdrada w "M jak miłość"? Zapadła ostateczna decyzja w sprawie Joanny i Artura

Kiedy finał "M jak miłość"? Artur i Joanna przed wakacyjną przerwą

Ostatnie odcinki przed letnią przerwą zostaną wyemitowane na początku maja 2026 roku. Produkcja do samego końca obecnej serii będzie trzymać w napięciu, nie zdradzając ostatecznie, czy mąż Marysi wda się w płomienny romans i przekreśli swój wieloletni związek. Twórcy zaplanowali jednak wyraźne wskazówki dotyczące rozwoju znajomości doświadczonego lekarza i młodej kardiolożki. Mężczyzna będzie musiał stoczyć wewnętrzną walkę, aby powstrzymać się przed wejściem w zakazaną relację. Pojawią się również doniesienia o tym, że przerwa w nadawaniu serialu może rozpocząć się znacznie wcześniej w porównaniu do ubiegłego roku.

Przed letnim finałem nie zobaczymy fizycznego zbliżenia bohaterów. Gorąca atmosfera zapanuje jednak w 1926. epizodzie, gdzie do pocałunku zabraknie naprawdę niewiele w momencie dramatycznej walki Marysi o zdrowie syna Pawła (w tej roli Rafał Mroczek). Zaledwie kilka dni później niespodziewane problemy zdrowotne nowej pracownicy wywołają u Rogowskiego ogromne poruszenie. Zacznie on troszczyć się o podwładną z niezwykłą czułością, traktując ją jak najcenniejszy klejnot.

Wyjazd Artura Rogowskiego. Co wydarzy się w 1931 odcinku "M jak miłość"?

Tuż przed majowym zakończeniem sezonu, w epizodzie zaplanowanym na wtorek, 5 maja 2026 roku, relacja dwojga medyków nabierze niesamowitego tempa. Rogowski wyjdzie z zaskakującą inicjatywą i zaprosi współpracowniczkę na wspólną wyprawę do Krakowa, której oficjalnym celem ma być sympozjum naukowe. Zmiana otoczenia i ucieczka od czujnych spojrzeń mieszkańców Grabiny oraz samej żony pozwolą im na swobodne spędzanie czasu. Sytuację dostrzeże Judyta (grana przez Paulina Chruściel), która stanowczo ostrzeże kolegę przed niszczycielskimi skutkami fascynacji młodszą kobietą. Czas pokaże, czy bohater weźmie sobie te słowa do serca.

Dominika Sakowicz na zdjęciach z Robertem Moskwą. Aktorka ujawnia plany

Cała prawda o charakterze tej znajomości wyjdzie na jaw jeszcze przed przerwą wakacyjną. Z kolei w jesiennych epizodach, startujących we wrześniu, twórcy jasno pokażą, że lekarka w pełni odwzajemnia głębokie uczucie starszego kolegi po fachu. Kobieta zjawiła się w prowincjonalnej miejscowości z powodu dotychczasowych niepowodzeń w życiu prywatnym, a doświadczony mąż Marysi zacznie jawić się jej jako perfekcyjny materiał na życiowego partnera.

Odtwórczyni roli Joanny za pośrednictwem swojego konta na Instagramie podzieliła się zakulisowymi fotografiami, na których pozuje wspólnie z serialowym Arturem. Ten ruch jednoznacznie potwierdza, że ambitna pani doktor zagrzeje miejsce w lokalnym ośrodku zdrowia na znacznie dłuższy czas, co napędza plotki o nieuchronnym romansie.

"Nagrywamy kolejne perypetie Joasi"

Tymi słowami 31-letnia gwiazda uzupełniła swój wpis w mediach społecznościowych. Aktorka, która zadebiutowała w obsadzie na początku marca bieżącego roku, z całą pewnością będzie kontynuować pracę na planie i pojawi się w nowych odcinkach jesienią 2026 roku.