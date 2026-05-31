Marysia będzie mieć dość zdrad Artura w "M jak miłość". W jej życiu pojawi się nowy, uśmiechnięty mężczyzna

Artur ponownie ucieknie do kochanki. Marysia nie wybaczy mu po wakacjach w "M jak miłość"

Po letniej przerwie fani "M jak miłość" zobaczą, jak Marysia dowiaduje się o kolejnym wyskoku Artura. Kobieta już przecież wcześniej wyczuła, że coś jest nie tak, a zachowanie Agnes (Amanda Mincewicz) jedynie to potwierdziło. Zdrada nie będzie jednak dla Rogowskiej nowością, ponieważ w przeszłości jej mąż wdał się w romans z Teresą (Dominika Łakomska). O ile tamtą sytuację, mimo ogromnego bólu, udało jej się wybaczyć, o tyle tym razem finał może być zupełnie inny.

Artur ostatecznie zostawi żonę dla nowej miłości, w której ulokuje swoje uczucia. Sytuacja ta mocno uderzy w Marysię, ale na ratunek przyjdzie jej rodzina. Najbliżsi kategorycznie odetną się od niewiernego męża, uniemożliwiając mu łatwy powrót. Jednocześnie zawirowania życiowe otworzą drzwi nowemu bohaterowi, który zbliży się do Rogowskiej w tych trudnych chwilach.

Nowy wybranek Rogowskiej w po wakacyjnych odcinkach "M jak miłość". Czułe objęcia na planie

W internecie pojawiły się pierwsze zapowiedzi nowego wątku. Małgorzata Pieńkowska oraz dołączający do obsady Marcin Kwaśny udostępnili w mediach społecznościowych zakulisowe fotografie. Widać na nich roześmianą Marysię, która znajduje oparcie w ramionach nowego serialowego przyjaciela. Mężczyzna ewidentnie wniesie dużo pozytywnej energii w jej życie.

Z relacji z planu wynika, że tajemniczy znajomy zaoferuje Rogowskiej nie tylko fizyczne wsparcie, ale przede wszystkim rozmowę i zrozumienie, których tak bardzo jej teraz brakuje. Fani "M jak miłość" entuzjastycznie zareagowali na opublikowane kadry, kibicując Marysi w poszukiwaniu prawdziwego szczęścia po bolesnych doświadczeniach z Arturem.

- Artur zaraz pożałuje, bo co Marysi to już nikt nie zechce? O nie nie 😉; - Mąż znalazł młodszą, to i Marysia nie jest mu dłużna 😛; - W końcu coś zadzieję się w życiu Marysi 🥰 Ona zasługuje na najlepsze, dość przeszła w ostatnim czasie z synem, zajmując się wnuczkiem (co jest jak najbardziej zrozumiałe że pomagała jak każda kochająca mama/babcia), nie wspominając już o niewiernym mężulku.. Panie reżyserze - proszę dbać o obsadę która jest od pierwszego odcinka ☝🏻😉 a my widzowie to docenimy bo są z nami od zawsze- jak taka nasza mała rodzina 😍❤️☺️; - Chciałabym nadmienić , że Artur już raz zdradził i był okropny dla Marysi , a ona dała mu drugą szansę . Pogonić dziada 😂😂 , a dla Marysi samych przyjemności 🫶😘; - Oooo po zdradzie Artura widzę ktoś nowy pojawi się w życiu Marysi, mam nadzieję że przerodzi się to w coś więcej, Marysia zasługuje na szczęście i miłość 🙂; - Nowa miłość ?😻; - Oj Arturek padnie😂😂😂👏👏👏👏; - Marysia zasługuje na bardzo dużo szczęścia ❤️; - Marysia zasługuje na najlepsze zawsze taka kochana obok; - Oho, nowa miłość na horyzoncie; - Ale fajnie w końcu scenarzyści pomyśleli o Marii 🔥👏.

Marcin Kwaśny w "M jak miłość". Kogo zagra i czy zostanie na dłużej z Marysią?

Dla sympatyków polskich seriali nazwisko Marcina Kwaśnego nie jest anonimowe. Aktor regularnie gościł w najpopularniejszych produkcjach telewizyjnych, takich jak "Klan", "Na Wspólnej", "Złotopolscy", "Pierwsza miłość", czy "Barwy szczęścia". Jego portfolio obejmuje również m.in. "Na dobre i na złe", "Czas honoru", "Szpilki na Giewoncie", "Prawo Agaty", "Ojca Mateusza", "Koronę Królów" oraz "Stulecie Winnych". Co ciekawe, w "M jak miłość" Kwaśny nie będzie debiutantem – w 55. odcinku zagrał krótką rolę studenta. Teraz jednak wraca z większym, bardziej rozbudowanym zadaniem aktorskim.

Przed widzami pozostaje pytanie, czy nowa postać zagości w "M jak miłość" na stałe. Fani mocno wierzą, że nowy bohater stanie się ucieczką Marysi po kolejnej bolesnej zdradzie Artura, a może i czymś więcej niż tylko ramieniem do wypłakania. Odpowiedź przyniosą nadchodzące odcinki po wakacyjnej przerwie.