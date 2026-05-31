Kama w ciąży? Michalina Sosna podsyca plotki o nowych odcinkach "M jak miłość"

Katarzyna Dąbrowska jako Elżbieta nie rozbije związku Marcina w "M jak miłość"

Jesienne epizody produkcji "M jak miłość" przyniosą całkowite fiasko planów bezwzględnej Elżbiety, w którą wciela się Katarzyna Dąbrowska. Przełożona Chodakowskiego spróbuje zrobić wszystko, aby zniszczyć jego relację z Kamą, jednak były detektyw skutecznie oprze się jej intrygom. Mężczyzna zdecydowanie odrzuci intratną propozycję swojej szefowej, udowadniając, że najbliżsi zawsze stanowią dla niego najwyższy priorytet. Taki obrót spraw będzie ściśle powiązany z sytuacją w jego domu.

Z kolei odtwórczyni roli Kamy, Michalina Sosna, udostępniła na swoim profilu instagramowym zakulisowe kadry z planu zdjęciowego, na których towarzyszą jej Mikołaj Roznerski, Laura Jankowska oraz Staś Szczypiński. Pierwsza fotografia ukazuje pełną rodzinę Chodakowskich, natomiast kolejne ujęcia prezentują aktorkę w towarzystwie pociech Marcina, pochodzących z jego wcześniejszych relacji z Kasią, graną przez Agnieszkę Sienkiewicz-Gauer, oraz Izą, kreowaną przez Adrianę Kalską. Publikacja tych materiałów błyskawicznie wywołała lawinę spekulacji wśród fanów.

Jak napisała w swoim wpisie aktorka: „- Nasza eM-rodzinka pozdrawia🤗💕 Które zdjęcie wybieracie? #mjakmiłość #rodzinka #kids #love" - spytała Michalina Sosna. Gwiazda w ten sposób bezpośrednio zaangażowała obserwatorów, zachęcając ich do interakcji.

Michalina Sosna zareagowała na pytania fanów. Kama i Marcin z "M jak miłość" będą mieli dziecko?

Sympatycy telenoweli od razu odpowiedzieli na wezwanie artystki, pozostawiając mnóstwo komentarzy pod wspólnymi zdjęciami serialowej rodziny. Obserwatorzy nie ograniczyli się wyłącznie do wyboru najlepszego kadru, lecz zaczęli masowo dopytywać o ewentualne plany powiększenia familii przez Kamę i jej serialowego męża. Ekranowa partnerka Mikołaja Roznerskiego nie kazała internautom długo czekać, sprawnie włączając się w internetową dyskusję.

W sieci pojawiły się konkretne zapytania: „- Cudowni ❤️ czy kama będzie w ciąży? ❤️" - spytała jedna z fanek, a aktorka tylko podkręciła jej ciekawość - "Fiu fiu 🙃☺️🤭”. Takie sformułowanie wywołało ogromne poruszenie wśród miłośników telewizyjnego hitu.

Kolejna z internautek postanowiła napisać: „- Myślę, że czas na Wasze wspólne dzidzi, żeby uzupełnić tą Waszą piękną paczworkową rodzinkę😍" - dodała kolejna, na co aktorka pośpieszyła z odpowiedzią - "😉🤭💕”. Te symboliczne emotikony jedynie utwierdziły widzów w przekonaniu o nadchodzących zmianach w życiu głównych bohaterów.

W sekcji komentarzy dało się zauważyć również inne dociekliwe słowa: „- Może rodzinka się wkrótce powiększy?" - zapytała kolejna, a w odpowiedzi także zobaczyła - "🤭💕🤗”. Konsekwentna gra gestami w wykonaniu gwiazdy nie pozostawia wielu złudzeń.

Rodzina Chodakowskich z "M jak miłość" powita na świecie nowego członka?

Pozostaje otwartym pytanie, czy powakacyjne odcinki "M jak miłość" faktycznie ukażą Kamę w stanie błogosławionym. Widzowie z niecierpliwością zastanawiają się, czy kobieta obdarzy Marcina ich pierwszym wspólnym potomkiem, a Maja i Szymek ostatecznie powitają na świecie upragnione młodsze rodzeństwo. Scenarzyści na pewno przygotowali w tej kwestii wiele interesujących rozwiązań fabularnych.

Wymowne reakcje Michaliny Sosny w mediach społecznościowych mocno sugerują taki właśnie rozwój wydarzeń. Ostateczne potwierdzenie tych domysłów nastąpi jednak dopiero podczas emisji premierowych epizodów "M jak miłość", kiedy to fani zasiądą przed telewizorami po długiej przerwie letniej, by śledzić dalsze losy bohaterów.