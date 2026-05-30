Romans Artura i Joanny w "M jak miłość" rozkwitnie. Zostawi żonę dla młodszej kochanki

Artur z "M jak miłość" zostawi Marysię. Romans z Joanną nabierze tempa po wakacjach

Relacja Artura i Joanny w nadchodzących odcinkach "M jak miłość" znacznie wykroczy poza jednorazowy epizod. Po przerwie wakacyjnej widzowie zobaczą, jak bohaterowie wyznają sobie głębokie uczucia. Wspólnie spędzona noc jedynie utwierdzi ich w przekonaniu, że połączyła ich niezwykle silna więź, której nie potrafią już zignorować.

Skutki tej fascynacji będą drastyczne, ponieważ zakochany Rogowski ostatecznie porzuci swoją dotychczasową rodzinę i odejdzie od żony. Co więcej, lekarz kategorycznie odrzuci wypowiedzenie złożone przez nową partnerkę. Kochankowie będą więc kontynuować nie tylko swój intymny związek, ale również codzienną współpracę w tej samej przychodni.

Joanna z "M jak miłość" triumfuje. Dominika Sakowicz pokazuje kulisy serialu

Taki obrót spraw początkowo przyniesie Dobrzańskiej ogromną radość w nowych odcinkach popularnej telenoweli. Wcześniej kobieta chciała zrezygnować z tej zakazanej relacji, gdy zniechęcony przez Judytę (Paulina Chruściel) lekarz zaczął trzymać ją na dystans. Jednak po namiętnych pocałunkach i szczerych wyznaniach sytuacja diametralnie się odwróciła, a bohaterka z entuzjazmem przyjęła Rogowskiego w swojej sypialni.

Entuzjazm widać również u samej Dominiki Sakowicz, która w mediach społecznościowych chętnie dzieli się materiałami z planu zdjęciowego "M jak miłość". Aktorka opublikowała na Instagramie relację, na której wyraźnie cieszy się z opieki serialowych specjalistek od wizerunku. Warto jednak zaznaczyć, że beztroska gwiazdy nie znajdzie pełnego odzwierciedlenia w zawiłych i pełnych dramatów losach jej ekranowej postaci.

- Tak mi tu dobrze, że tylko szlafroki zmieniam 💅 @mjakmilosc.official 💕 - napisała Dominika Sakowicz.

Dramat w rodzinie Mostowiaków. Córki Artura z "M jak miłość" włączą się do akcji

Zbliżający się sezon "M jak miłość" udowodni, że sielanka kochanków nie potrwa w nieskończoność. Mimo usilnych starań córek, które spróbują wybić ojcu z głowy porzucenie rodziny, zdeterminowany Rogowski postanowi podążać za głosem serca. Choć nowa para przeżyje wiele romantycznych chwil, co zdaje się potwierdzać radosna publikacja aktorki, wkrótce nad ich związkiem zbiorą się czarne chmury.

Prawda o zdradzie ostatecznie ujrzy światło dzienne, doprowadzając załamaną Marysię do gorzkich łez. Pikanterii dodaje fakt, że zdradzona żona nadal będzie musiała pracować z nową wybranką swojego męża w jednym ośrodku zdrowia. Konsekwencje tego skandalu uderzą również w samą Joannę. Kiedy rodzina Mostowiaków pozna całą brutalną prawdę, przerażona i roztrzęsiona Dobrzańska ucieknie w panice z ich rodzinnego domu.