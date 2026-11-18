W poprzednim odcinku serialu „Panna młoda” Hancer i Cihan opiekowali się żoną Ertugrula, co stało się pretekstem do szczerej i poważnej rozmowy o ich wspólnej przyszłości. Mukadder z ogromnym zniecierpliwieniem wyczekiwała wizyty swatek i dopracowywała ostatnie szczegóły przygotowań na to spotkanie. Sytuacja stała się napięta, gdy Metin niespodziewanie zniknął ze swojej dotychczasowej kryjówki. Z kolei Engin postanowił naprawić relacje i przeprosił Silę za swoje wcześniejsze zachowanie. Czego teraz się spodziewać?

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„Panna młoda” odcinek 259 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Hancer i Cihan połączą siły, by wspólnie posprzątać dom Ertugrula. W tym samym czasie Sinem odwiedzą swatki, które będą chciały uważnie przyjrzeć się dziewczynie i ocenić ją jako kandydatkę na żonę. Mukadder otrzyma nagłą wiadomość o tragedii, która spadnie na nią zupełnie niespodziewanie. Derya skupi się natomiast na swoich interesach i zacznie skrupulatnie wyliczać zyski, jakie może przynieść jej salon. Bardzo ważnym punktem dnia będzie też wizyta u lekarza, podczas której Cihan i Hancer sprawdzą na badaniu USG, czy ciąża rozwija się prawidłowo.

„Panna młoda” odcinek 259 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 259. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Epizod zostanie wyemitowany w czwartek, 26 listopada 2026 roku.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecka opowieść o losach Hancer, która jako sierota od najmłodszych lat musiała walczyć z przeciwnościami losu. Aby sfinansować kosztowne leczenie chorego brata, dziewczyna przystaje na propozycję zaaranżowanego małżeństwa z Cihanem, spadkobiercą zamożnego rodu. Życie w nowej rezydencji okazuje się wyzwaniem ze względu na intrygi matki męża, Mukadder, oraz obecność jego byłej żony. Mimo trudnych początków, między małżonkami zaczyna rodzić się głębokie i szczere uczucie. Cihan staje się gotowy na każdą konfrontację, byle tylko chronić swoją ukochaną. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)