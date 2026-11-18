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W poprzednim odcinku serialu „Panna młoda” Hancer i Cihan opiekowali się żoną Ertugrula, co stało się pretekstem do szczerej i poważnej rozmowy o ich wspólnej przyszłości. Mukadder z ogromnym zniecierpliwieniem wyczekiwała wizyty swatek i dopracowywała ostatnie szczegóły przygotowań na to spotkanie. Sytuacja stała się napięta, gdy Metin niespodziewanie zniknął ze swojej dotychczasowej kryjówki. Z kolei Engin postanowił naprawić relacje i przeprosił Silę za swoje wcześniejsze zachowanie. Czego teraz się spodziewać?
„Panna młoda” odcinek 259 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Hancer i Cihan połączą siły, by wspólnie posprzątać dom Ertugrula. W tym samym czasie Sinem odwiedzą swatki, które będą chciały uważnie przyjrzeć się dziewczynie i ocenić ją jako kandydatkę na żonę. Mukadder otrzyma nagłą wiadomość o tragedii, która spadnie na nią zupełnie niespodziewanie. Derya skupi się natomiast na swoich interesach i zacznie skrupulatnie wyliczać zyski, jakie może przynieść jej salon. Bardzo ważnym punktem dnia będzie też wizyta u lekarza, podczas której Cihan i Hancer sprawdzą na badaniu USG, czy ciąża rozwija się prawidłowo.
„Panna młoda” odcinek 259 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 259. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Epizod zostanie wyemitowany w czwartek, 26 listopada 2026 roku.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecka opowieść o losach Hancer, która jako sierota od najmłodszych lat musiała walczyć z przeciwnościami losu. Aby sfinansować kosztowne leczenie chorego brata, dziewczyna przystaje na propozycję zaaranżowanego małżeństwa z Cihanem, spadkobiercą zamożnego rodu. Życie w nowej rezydencji okazuje się wyzwaniem ze względu na intrygi matki męża, Mukadder, oraz obecność jego byłej żony. Mimo trudnych początków, między małżonkami zaczyna rodzić się głębokie i szczere uczucie. Cihan staje się gotowy na każdą konfrontację, byle tylko chronić swoją ukochaną. W serialu występują:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)