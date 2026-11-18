W poprzednim odcinku Paweł nie krył złości wobec syna, który poparł pomysł Skoczka dotyczący budowy schronu w przydomowym ogródku. Agnieszka, pełna obaw o przyszłość Zosi, poprosiła Bruna o przeanalizowanie propozycji dziadka Jaromira, co doprowadziło do odkrycia, że czeskie prawo nie daje żadnych gwarancji finansowych po narodzinach dziecka. Jednocześnie Ula mocno zawiodła się na Kornelu, który nie przyszedł do domu na czas, przez co kobieta musiała prosić nianię o pozostanie po godzinach. Czego teraz się spodziewać?

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„Klan” odcinek 4784 - streszczenie

Brajan będzie pękał z dumy po kolacji z austriackim zarządem, ale Milecka szybko ostudzi jego entuzjazm, wytykając mu braki w niemieckim i punktując spóźnienie Uli. Rozgoryczona zachowaniem Kornela Ula wyżali się ojcu, a Leopold zaoferuje jej wsparcie przy wnukach i zasugeruje, by przestała liczyć na męża. W tym czasie Irmina i Bogna wspólnie poszukają sposobu, jak nakłonić Rutkę do rehabilitacji po złamaniu żeber. W kwiato-kawiarni nieoczekiwanie zjawi się Lis, który zacznie podpytywać Wacka o prywatne sprawy Kazunia i spróbuje wciągnąć go w plan pozbawienia Bolka prezesury. Z kolei Paweł i Jerzy, wraz z zadowolonym Skoczkiem, obejrzą ogródek pod przyszły schron, jednak ich entuzjazm opadnie, gdy okaże się, że o państwowej dotacji na taką inwestycję mogą tylko pomarzyć.

„Klan” odcinek 4784 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4784. odcinek serialu „Klan” zostanie wyemitowany w czwartek, 26 listopada 2026 r., o godzinie 18:05 na antenie TVP1.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów oraz ludziach związanych z ich domem, pracą i codziennymi wyborami. Produkcja od lat pokazuje życie bohaterów w rytmie zwykłych spraw, takich jak rodzinne rozmowy, małżeńskie napięcia, nowe związki czy problemy zawodowe. W centrum wydarzeń pozostaje rodzina, ale fabuła obejmuje także losy ich partnerów, dzieci oraz sąsiadów. To spokojna opowieść o bliskości, odpowiedzialności i konfliktach, która opiera się na znajomym rytmie codzienności. W serialu występują:

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)

Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)

Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)

Weronika Wierzbowska (jako Roksi)

Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)

Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)

Magdalena Górska (jako Sandra)

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)

Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)

Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)