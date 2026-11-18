W poprzednim odcinku „Barw szczęścia” komisarz Majak przesłuchał rodzinę Grzelaków w sprawie morderstwa Bogumiła Krapika, a Borys dzięki alibi z Londynu przestał być podejrzany. Madzia dopinała przygotowania do swojego pokazu mody, na który w roli modela zaprosiła Ignacego. W tym samym czasie Celina i Łukasz Sadowski spotkali klientkę, która chciała wynająć Brońską do sprawdzenia lojalności swojego partnera. Renata zmagała się z poważnym kryzysem, gdy w Feel Good dawny znajomy diler zaproponował jej narkotyki. Czego teraz się spodziewać?

2026_03_05 ESKA - Young Sherlock Zine T Max I

„Barwy szczęścia” odcinek 3449 - streszczenie

Natalia dowie się, że aresztowany kurier wskazał ją jako swoją prawniczkę, co postawi ją w bardzo niezręcznej sytuacji. Michał będzie usilnie przekonywał kobietę do swojej wersji wydarzeń, utrzymując, że całe zajście było rasistowskim atakiem. Celina, mimo sprzeciwu Łukasza, podejmie pracę jako testerka wierności i już podczas pierwszej prowokacji przyciągnie wzrok mężczyzny, którego ma sprawdzić. Przed samym pokazem mody wybuchnie zamieszanie, ponieważ spóźnionego Ignacego będzie musiała zastąpić Ola. Madzia namówi koleżankę, by ta odważyła się pokazać na wybiegu stomię, a Weronika natychmiast zaplanuje nagłośnienie tej sprawy w mediach.

„Barwy szczęścia” odcinek 3449 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 3449. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w czwartek, 26 listopada 2026 r., o godz. 20:05 na antenie TVP2.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, który od 2007 roku gości na antenie TVP2. Produkcja od lat przyciąga przed ekrany widzów śledzących losy mieszkańców ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami. Scenariusz skupia się na skomplikowanych relacjach rodzinnych, sąsiedzkich sporach i miłosnych perypetiach bohaterów mierzących się z wyzwaniami losu. Dzięki różnorodności postaci serial porusza ważne tematy społeczne bliskie każdemu pokoleniu. Realistyczne podejście do życiowych problemów sprawiło, że widzowie mocno zżyli się z postaciami z ekranu. W rolach głównych występują znani aktorzy, a do obsady produkcji należą m.in.:

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Marek Molak (jako Hubert Pyrka)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)

Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)

Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)

Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)