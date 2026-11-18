W poprzednim odcinku Turgut Evrensoy sprytnie zmylił policję, przez co śledczy byli przekonani, że morderca zbiegł już za granicę. Mężczyzna w rzeczywistości pozostał w Stambule, a Sinan, dowiedziawszy się o problemach zdrowotnych jego siostry, słusznie założył, że morderca nie zostawiłby jej bez opieki. Tymczasem Nana i Poyraz postanowili przestać ukrywać swoje uczucia, jednak na drodze do ich szczęścia stanęła Cennet, rygorystycznie przestrzegająca tradycyjnych obyczajów. Poyraz za wszelką cenę szukał okazji, by zostać z ukochaną sam na sam, podczas gdy Pelin zaczęła wprowadzać w życie swoją kolejną intrygę. A co wydarzy się tym razem?

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„Dziedzictwo” odcinek 1079 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Poyraz odważy się na ryzykowny krok i porwie Nanę, żeby w końcu nacieszyć się jej obecnością bez świadków. Choć Mert i Nazli spróbują pomóc zakochanym w utrzymaniu tajemnicy, ich fortel ostatecznie wyjdzie na jaw. Rozwścieczona zachowaniem syna Cennet nie wykaże się wyrozumiałością i za karę wyśle Poyraza na noc do warsztatu. W międzyczasie Cansel spróbuje zmanipulować lekarza Pelin, aby ten zatrzymał kobietę w szpitalu na dłużej. Kluczowym momentem będzie akcja Sinana, któremu uda się schwytać Turguta w chwili, gdy morderca podejmie ryzyko zdobycia krwi dla swojej chorej siostry.

„Dziedzictwo” odcinek 1079 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 1079. odcinka serialu „Dziedzictwo” odbędzie się o godzinie 16:00 na antenie TVP1 w czwartek, 26 listopada 2026 roku.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to popularny turecki serial obyczajowy opowiadający o skomplikowanych losach Nany, Poyraza i małego Yusufa. Fabuła koncentruje się na budowaniu zaufania i odpowiedzialności za bliskich w obliczu licznych rodzinnych sekretów oraz niebezpieczeństw. Widzowie śledzą losy bohaterów, którzy muszą zmagać się z manipulacjami, zazdrością i trudnymi wyborami między lojalnością a własnym szczęściem. Historia ta łączy w sobie elementy klasycznego melodramatu z wątkami sensacyjnymi, nie zapominając o lżejszych momentach z codziennego życia domowników. Obsada tego serialu to m.in.:

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Adnan Mehmet Ali Aslan (jako Ibrahim)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Özge Agyar