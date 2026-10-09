W poprzednim odcinku Cihan nie krył zaskoczenia, gdy Hancer bez sprzeciwu spełniła żądanie Beyzy. W domu trwały gorączkowe przygotowania do zaręczyn. Sinem próbowała przekonać Meliha, by odwiódł Hancer od udziału w tym przedstawieniu. Tymczasem Sila zastawiła pułapkę na specjalistkę, z którą Beyzę kiedyś łączyły podejrzane kontakty. Co wydarzy się dalej?

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„Panna młoda” odcinek 226 - streszczenie

Cihan nie pojawi się na oświadczynach. Jego nieobecność wywoła chaos, a wszyscy zaczną obwiniać się nawzajem. Beyza straci panowanie nad sobą i wpadnie w szał. Cihan będzie świadomy konsekwencji swojego zniknięcia, dlatego zwróci się po radę do Ertugrula. Spróbuje też znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Tymczasem Melih będzie zmagał się z coraz większymi rozterkami.

„Panna młoda” odcinek 226 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

226. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany w sobotę, 17 października 2026 roku. Emisję zaplanowano na antenie TVP2. Początek o godzinie 17:15.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od najmłodszych lat musi sama mierzyć się z życiowymi trudnościami. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana Hancer odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Mukadder chce odesłać Hancer po narodzinach wnuka, lecz między małżonkami rodzi się uczucie. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin