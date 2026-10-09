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W poprzednim odcinku Cihan nie krył zaskoczenia, gdy Hancer bez sprzeciwu spełniła żądanie Beyzy. W domu trwały gorączkowe przygotowania do zaręczyn. Sinem próbowała przekonać Meliha, by odwiódł Hancer od udziału w tym przedstawieniu. Tymczasem Sila zastawiła pułapkę na specjalistkę, z którą Beyzę kiedyś łączyły podejrzane kontakty. Co wydarzy się dalej?
„Panna młoda” odcinek 226 - streszczenie
Cihan nie pojawi się na oświadczynach. Jego nieobecność wywoła chaos, a wszyscy zaczną obwiniać się nawzajem. Beyza straci panowanie nad sobą i wpadnie w szał. Cihan będzie świadomy konsekwencji swojego zniknięcia, dlatego zwróci się po radę do Ertugrula. Spróbuje też znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Tymczasem Melih będzie zmagał się z coraz większymi rozterkami.
„Panna młoda” odcinek 226 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
226. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany w sobotę, 17 października 2026 roku. Emisję zaplanowano na antenie TVP2. Początek o godzinie 17:15.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od najmłodszych lat musi sama mierzyć się z życiowymi trudnościami. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana Hancer odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Mukadder chce odesłać Hancer po narodzinach wnuka, lecz między małżonkami rodzi się uczucie. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin