Niewielkie symbole umieszczone na metce lub opakowaniu biustonosza mogą informować o jego konstrukcji, rodzaju miseczek, obecności fiszbin, wkładek czy dodatkowych funkcjach.

Oznaczenia pomagają szybko rozpoznać, czy dany model ma miękkie lub usztywniane miseczki, odpinane ramiączka albo specjalną konstrukcję zapewniającą efekt push-up.

Warto zwracać uwagę na takie szczegóły szczególnie podczas zakupów przez internet, ponieważ dwa pozornie podobne biustonosze mogą znacząco różnić się sposobem podtrzymywania i układania biustu.

Nie istnieje jeden uniwersalny system piktogramów stosowany przez wszystkich producentów, dlatego znaczenie symboli najlepiej sprawdzać w oznaczeniach konkretnej marki, pamiętając również o osobnych znakach dotyczących pielęgnacji bielizny.

Mały symbol może zdradzać konstrukcję biustonosza

Niektóre marki umieszczają na metkach lub opakowaniach biustonoszy graficzne oznaczenia opisujące ich właściwości. Zamiast długiego opisu wystarczy niewielka ikonka, która informuje, czy miseczki są miękkie, usztywniane, czy model ma fiszbiny albo dodatkowe wkładki.

Można spotkać również symbole wskazujące na efekt push-up, odpinane ramiączka czy sposób zapinania biustonosza. Dzięki nim łatwiej porównać kilka modeli, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie. Warto jednak pamiętać, że nie istnieje jeden uniwersalny zestaw piktogramów stosowany przez wszystkich producentów. Znaczenie konkretnych oznaczeń najlepiej sprawdzić w legendzie danej marki.

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Miękka miseczka czy usztywniana? To robi różnicę

Jednym z oznaczeń, na które warto zwrócić uwagę, jest symbol informujący o rodzaju miseczki. Miękkie modele nie mają sztywnego usztywnienia, dzięki czemu mogą lepiej dopasowywać się do naturalnego kształtu piersi. Biustonosze z usztywnianymi miseczkami mają natomiast bardziej określoną formę i mogą zapewniać inny efekt wizualny.

Istotna jest również informacja o fiszbinach. To elementy umieszczone w dolnej części miseczek, które pomagają podtrzymywać biust i nadają konstrukcji odpowiedni kształt. Nie każda kobieta czuje się w nich komfortowo, dlatego przed zakupem warto sprawdzić, czy wybrany model je posiada.

Co oznacza symbol push-up?

W przypadku biustonoszy push-up oznaczenie informuje o zastosowaniu specjalnych wkładek lub konstrukcji, które mają za zadanie unieść piersi i optycznie je zbliżyć. W zależności od modelu wkładki mogą być wszyte na stałe albo wyjmowane.

Na metkach można znaleźć także informacje o odpinanych ramiączkach. To przydatne rozwiązanie, gdy chcemy założyć biustonosz do sukienki lub bluzki z odkrytymi ramionami. Niektóre modele mają również możliwość regulacji sposobu zapięcia lub dodatkowe elementy konstrukcyjne.

Nie pomijaj informacji na metce

Oznaczenia dotyczące konstrukcji mogą okazać się równie przydatne jak sam rozmiar. Warto zwracać na nie uwagę szczególnie wtedy, gdy kupujemy bieliznę przez internet i nie mamy możliwości przymierzenia kilku modeli. Trzeba jednak pamiętać, że piktogramy nie zastąpią przymiarki. Nawet biustonosz o odpowiednim rozmiarze i pożądanej konstrukcji może nie pasować do konkretnej sylwetki.

Warto też odróżnić symbole opisujące właściwości biustonosza od znaków dotyczących pielęgnacji. Te drugie informują o sposobie prania, suszenia, prasowania czy ewentualnym czyszczeniu chemicznym. Ich przestrzeganie pomaga dłużej zachować kształt i właściwości bielizny.