Cetin niespodziewanie wróci do rezydencji w 95. odcinku „Splątanych losów”

Powrót Cetina do rezydencji Munevver zaskoczy domowników. Syn kobiety ponownie pojawi się w Stambule, a jego obecność może skomplikować sytuację w rodzinie. Mężczyzna będzie chciał zorientować się, co dzieje się pod nieobecność jego matki i dlaczego atmosfera w domu jest tak napięta. Nie wiem, że matka ma na karku szantażystę oraz, że z kufra zniknęły rodzinne pamiątki.

Pakize dostanie ataku drgawek w 95. odcinku „Splątanych losów”

Niepokojące chwile przeżyje również Yasemin. Jej matka, Pakize, dostanie ataku drgawek. Stan kobiety będzie wymagał natychmiastowej reakcji lekarzy, którym ostatecznie uda się opanować sytuację. Yasemin od dłuższego czasu martwi się o matkę, która pozostaje nieprzytomna. W 94. odcinku rozmawiała z Umutem o jej stanie zdrowia, a teraz będzie musiała zmierzyć się z kolejnym kryzysem. Każde pogorszenie stanu Pakize będzie dla niej ogromnym ciosem.

Burak odkryje miejsce pobytu matki Yasemin w 95. odcinku „Splątanych losów”

Burak nie przestanie interesować się Yasemin. Mężczyzna będzie ją śledził i w końcu odkryje, gdzie przebywa jej matka. To istotna informacja, ponieważ Yasemin od dawna stara się chronić Pakize przed Tahsinem i ukrywa miejsce jej pobytu. Wcześniej dziewczyna konsekwentnie nie chciała ujawniać szczegółów dotyczących swojej rodziny. Teraz jej tajemnica może wyjść na jaw, ponieważ Burak zdobędzie informacje, których Yasemin nie zamierzała mu przekazywać.

Halil zażąda od Remziego wydania Tahsina w 95. odcinku „Splątanych losów”

Równolegle Halil będzie próbował zmusić Remziego do ujawnienia, gdzie przebywa Tahsin. Zażąda, żeby mężczyzna wydał mu poszukiwanego przestępcę. Remzi znajdzie się w trudnej sytuacji i zwróci się o pomoc do Suata. Nie wiadomo jednak, czy uda mu się znaleźć wyjście z problemów, które coraz bardziej się piętrzą.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 95 odcinka

Odcinek 95. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w środę, 25 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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