Munevver zgodzi się na żądanie Remziego w 94. odcinku „Splątanych losów”

Munevver będzie musiała podjąć trudną decyzję w sprawie szantażu Remziego. Zażądał on bowiem dziesięciu milionów dolarów za zachowanie milczenia na temat śmierci Ceylana. W 93. odcinku serialu ujawnił, że zna okoliczności tej tragedii. Teraz Munevver zgodzi się zapłacić ogromną sumę, ale poprosi szantażystę o czas na przygotowanie pieniędzy. Nie będzie to jednak oznaczało, że problem został rozwiązany. Remzi nadal będzie miał nad nią przewagę, a Munevver znajdzie się pod coraz większą presją.

W 94. odcinku „Splątanych losów” z kufra Munevver znikną rodzinne zdjęcia i ważny list

Na domiar złego Munevver odkryje, że ktoś ukradł stare rodzinne zdjęcia i ważny list z kufra, w którym przechowywała pamiątki. Zniknięcie przedmiotów nie będzie zwykłą stratą. Dokumenty i fotografie mogą zdradzić wiele tajemnic z przeszłości rodziny. Munevver nie będzie wiedziała, kto stoi za kradzieżą ani dlaczego zainteresował się właśnie tymi pamiątkami. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej niepokojąca, ponieważ Remzi już wcześniej zdobył informacje dotyczące Ceylana.

Tahsin spróbuje przeciągnąć Ezgi na swoją stronę w 94. odcinku „Splątanych losów”

Tymczasem Tahsin zaczepi Ezgi przed szpitalem i spróbuje nakłonić ją do współpracy. Dziewczyna początkowo odmówi, ale podczas rozmowy wskaże mu Kerema jako partnera Yasemin. Jej słowa mogą okazać się dla Tahsina cenną wskazówką w poszukiwaniach sposobu na dotarcie do córki. Yasemin będzie w tym czasie rozmawiać z Umutem o stanie swojej matki. Pakize nadal nie odzyska przytomności, co będzie źródłem ogromnego niepokoju jej bliskich.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 94 odcinka

Odcinek 94. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 24 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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