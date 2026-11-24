Spis treści Jeanine Irina Grasmeijer biła rekordy świata we freedivingu

Zgon zawodniczki nastąpił 16 listopada, ale bliscy zdecydowali się przekazać tę informację opinii publicznej dopiero po upływie kilku dni. W oficjalnym oświadczeniu ojciec sportsmenki, Jan, napisał, że jego córka „przegrała walkę”, nie podając jednak przyczyn ani okoliczności śmierci. W swoim wspomnieniu opisał ją jako kobietę niezwykle zdeterminowaną w dążeniu do celów, a przy tym spontaniczną, pełną energii oraz życzliwą.

Pochodząca z holenderskiego miasta Emmen zawodniczka kształciła się wcześniej na kierunku lekarskim na uniwersytecie w Maastricht. Zamiłowanie do sportu Grasmeijer odkryła w sobie stosunkowo późno, bo dopiero jako 20-latka podczas urlopu w Tajlandii.

Freediving World Mourns Death Of Jeanine Grasmeijer dlvr.​it/TWRxKx https://t.co/XMHqB4pubh— DeeperBlue.com (@deeperblue) November 24, 2026

Jeanine Irina Grasmeijer biła rekordy świata we freedivingu

Rozpoczęcie treningów freedivingu błyskawicznie przełożyło się na wybitne wyniki sportowe. Już w 2013 roku, w trakcie przygotowań do rywalizacji w greckiej Kalamacie, Holenderka zeszła na głębokość 90 metrów i ustanowiła rekord świata. Cieszyła się nim jednak tylko przez sześć dni, ponieważ wówczas o jeden metr głębiej zanurkowała reprezentantka Rosji, Natalia Mołczanowa.

Ambitna sportsmenka nie odpuściła i trzy lata później podczas zmagań na Bonaire ponownie pobiła światowy rekord, osiągając głębokość 92 metrów w czasie 3 minut i 46 sekund. Ten rezultat dawał jej pozycję liderki przez dwa kolejne lata, aż do momentu, gdy Włoszka Alessia Zecchini zanurkowała na 93 metry.

Sukcesy Holenderki wykraczały poza samo nurkowanie w głąb. W tym samym 2013 roku zdołała przepłynąć pod powierzchnią wody dystans 178 metrów z użyciem monopłetwy. Zawodniczka osiągała też świetne czasy w statycznym wstrzymywaniu oddechu, gdzie jej rekord życiowy zatrzymał się na poziomie 6 minut i 31 sekund.

Odejście 33-letniej Jeanine Iriny Grasmeijer stanowi wielką stratę dla środowiska freedivingu zarówno w Holandii, jak i na całym świecie.