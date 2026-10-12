Splątane losy, odcinek 64, Burak odkryje, że Cem i Serhat coś przed nim ukrywali. Będzie miał do nich poważne pretensje

Burak będzie miał żal do przyjaciół w 64. odcinku „Splątanych losów”

Burak nie będzie potrafił przejść do porządku dziennego nad zachowaniem Cema i Serhata. Obaj ukrywali przed nim prawdę, dlatego lekarz poczuje się oszukany i będzie miał do nich poważne pretensje. Sytuacja odbije się na ich relacjach, a Burak będzie musiał zmierzyć się z rozczarowaniem wobec osób, którym ufał.

Mine zacznie gorączkować w 64. odcinku „Splątanych losów”

Po powrocie ze szkoły Mine zacznie gorączkować, co zaniepokoi jej bliskich. Yasemin będzie próbowała chronić siostrę, a jednocześnie nie dopuścić, by Tahsin poznał prawdę o ich matce. W tym celu okłamie ojca, chcąc odwrócić jego uwagę od rodziny. Nie będzie to jednak łatwe, zwłaszcza że Mine już w 63. odcinku „Splątanych losów” poczuła się oszukana przez siostrę i nie chciała rozmawiać o niej z babcią.

Ayfer będzie naciskać na Halila w 64. odcinku „Splątanych losów”

W 61. odcinku „Splątanych losów” Halil wyjaśnił Ayfer, że potrzebuje pieniędzy, aby uwolnić się od szantażów Remziego. Miał już przygotowaną sporą sumę, jednak w 63. odcinku serialu torba z odliczoną kwotą została skradziona. Teraz w 64. odcinku "Splątanych losów" Ayfer będzie chciała, by Halil poprosił Suzan o pożyczkę. Kobieta będzie naciskać na męża, choć jego problemy finansowe są coraz poważniejsze. Remzi nie przestanie interesować się Münevver. Będzie zbierał informacje na jej temat, a jego działania mogą doprowadzić do kolejnych komplikacji.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 64. odcinka

Odcinek 64. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

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