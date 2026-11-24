Koszykarze San Antonio Spurs pokonali na wyjeździe Sacramento Kings 123:107, notując piętnaste zwycięstwo w sezonie i trzecie z rzędu. Decyzja o braku na parkiecie Victora Wembanyamy z powodu bólu pleców oraz De'Aarona Foxa ze stłuczonym podudziem zapadła tuż przed rozpoczęciem rozgrzewki.

W pierwszej kwarcie goście przegrywali różnicą 12 punktów, ale w drugiej odsłonie impuls do odwrócenia losów spotkania dał Luke Kornet. Następnie ciężar gry wzięli na siebie Stephon Castle, zdobywca 28 punktów, oraz Julian Champagnie, który dołożył 22 punkty.

Najlepszym zawodnikiem po stronie Kings był Domantas Sabonis, który zakończył mecz z dorobkiem 20 punktów. Zespół San Antonio Spurs pozostaje liderem Konferencji Zachodniej z bilansem 15-3, natomiast drużyna z Sacramento zamyka tę tabelę z bilansem 2-15.

Przełamanie koszykarzy z Milwaukee. Sytuacja na Wschodzie.

W poniedziałek serię trzynastu przegranych z rzędu przerwali zawodnicy Milwaukee Bucks, którzy wygrali na wyjeździe z Toronto Raptors 116:111. Do ważnego zwycięstwa poprowadzili ich Tyler Herro, rzucając 32 punkty, oraz Myles Turner, który zapisał na swoim koncie 27 punktów i 11 zbiórek.

Dla gospodarzy 31 punktów zdobył Scottie Barnes, co jednak nie uchroniło Raptors przed siódmą z rzędu porażką na własnym parkiecie. Dla ekipy z Toronto była to również siódma przegrana w ostatnich ośmiu spotkaniach.

Zwycięzcy z Milwaukee z bilansem 2-16 zamykają tabelę na Wschodzie. Koszykarze Raptors z bilansem 6-11 zajmują dziesiąte miejsce w tym samym zestawieniu.