Dawne wróżby andrzejkowe. Jak prababcie wywoływały sen o przyszłym mężu?

Wigilia świętego Andrzeja kojarzy się nam dziś głównie z miskami z wodą, płonącymi świecami oraz odczytywaniem kształtów z zastygłego wosku. Dla naszych prababć te popularne współcześnie zabawy stanowiły jednak tylko niewinny wstęp do o wiele poważniejszych i niekiedy radykalnych obrzędów mających poruszyć siły nadprzyrodzone. Kwestia zamążpójścia miała dla ówczesnych panien kluczowe znaczenie, dlatego kobiety podejmowały wyzwania przypominające dzisiejszy biohacking czy eksperymenty na własnym ciele.

Najpopularniejsza i jednocześnie najtrudniejsza wróżba polegała na zjedzeniu przed snem niezwykle słonego śledzia. Taki posiłek stanowił precyzyjnie zaplanowany rytuał, w którym alternatywą dla ryby bywał specjalnie upieczony, mocno przesolony placek. Kluczowy warunek zakładał, że panna nie mogła wypić przed snem ani jednej kropli wody. Wówczas do głosu dochodziła fizjologia, a ogromne pragnienie wywoływało wyraziste sny skupione wokół motywu picia. Zgodnie z wierzeniami mężczyzna podający dziewczynie we śnie kubek wody był jej pisany w gwiazdach jako przyszły mąż.

Podczas tej magicznej nocy dochodziło również do innych nietypowych zachowań, a część dziewcząt kładła się do łóżka całkowicie nago. W surowej tradycji ludowej wymagało to sporej odwagi, jednak wierzono, że brak ubrań pomaga duszy w swobodnym przemieszczaniu się i odbieraniu proroczych wizji. Panny często chowały też pod poduszkę męskie spodnie lub inną część garderoby, co miało przyciągnąć energię przyszłego wybranka. Całym przygotowaniom towarzyszyły skupienie oraz post, które miały za zadanie wyostrzyć duchową zdolność przewidywania przyszłości.

Quiz. Andrzejki w czasach PRL-u. Pamiętasz, jak je obchodzono? Pytanie 1 z 15 Na początek coś prostego. Kiedy obchodzono Andrzejki? 31 października W nocy z 29 na 30 listopada 30 listopada Następne pytanie

Katarzynki, czyli zapomniane święto kawalerów. Jak wyglądały męskie wróżby?

Dziś traktujemy Andrzejki jako okazję do zabawy dla wszystkich, bez względu na płeć czy stan cywilny, ale dawniej wieczór ten należał wyłącznie do niezamężnych kobiet. Kawalerowie posiadali własne, niemal całkowicie dziś zapomniane święto wróżb, które nazywano Katarzynkami. Obchodzono je w nocy z 24 na 25 listopada, kiedy to mężczyźni próbowali odgadnąć tożsamość przyszłej żony oraz sprawdzić szanse na szybki ożenek.

Męskie obrzędy nie były aż tak rozbudowane jak w przypadku panien, lecz bazowały na bardzo zbliżonych zasadach. Kawalerowie także oczekiwali na prorocze sny, w których mieli nadzieję zobaczyć twarz swojej przyszłej partnerki. Aby pomóc losowi, młodzi mężczyźni wkładali pod poduszkę skradzioną wcześniej wstążkę lub chusteczkę należącą do upatrzonej dziewczyny. Liczyli, że takie działanie pozwoli podświadomości wskazać właściwą drogę do serca wybranki. Z biegiem lat Katarzynki straciły jednak na znaczeniu, a męskie zwyczaje wtopiły się w hucznie świętowane Andrzejki.

Zapomniane zwyczaje andrzejkowe. Liczenie sztachet w płocie i gałązka wiśni

Współczesne lanie wosku stanowi zaledwie niewielki ułamek dawnych praktyk, ponieważ nasze przodkinie wypatrywały znaków w całym swoim otoczeniu, od lasu i zagrody aż po ogrodzenie gospodarstwa. Dużą popularnością cieszyło się odliczanie do dziesięciu kolejnych desek podczas spaceru wzdłuż płotu. Wygląd dziesiątej sztachety miał obrazować cechy przyszłego małżonka. Prosta i gładka deska zwiastowała przystojnego oraz bogatego kandydata, natomiast sękata lub krzywa sztacheta zapowiadała męża o trudnym charakterze albo słabej prezencji.

Kolejny urokliwy, ale wymagający dużej cierpliwości rytuał polegał na ucięciu w wieczór andrzejkowy gałązki czereśni lub wiśni. Roślinę umieszczano następnie w naczyniu z wodą i otaczano troskliwą opieką, czekając na cud w Boże Narodzenie. Jeżeli do świąt na gałązce pojawiły się kwiaty, oznaczało to pewne zamążpójście w kolejnym roku. Ten pełen nadziei zwyczaj stanowił pomost między magią jesiennych wróżb a radosną atmosferą grudniowych świąt.