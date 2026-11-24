Pracownicy, którzy nie wykorzystali wszystkich dni wolnych w 2026 roku, muszą je odebrać w konkretnym terminie w 2027 roku.

Pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania zaległego urlopu w ustawowym terminie, jeśli ten nie ustali go samodzielnie.

Niewykorzystany urlop nie przepada dla pracownika, ale nieudzielenie go w terminie może narazić pracodawcę na grzywnę.

Zaległy urlop nie przepada, ale jest termin

Koniec roku to dla wielu pracowników czas przeglądania kalendarza i sprawdzania, ile dni urlopu zostało jeszcze do wykorzystania. Nie wszystkim udaje się wybrać pełną pulę. Powody bywają różne: natłok obowiązków, braki kadrowe, choroba czy zwyczajnie brak dogodnego terminu na dłuższy wyjazd. Niewykorzystane dni nie znikają wraz z końcem grudnia. Zgodnie z Kodeksem pracy przechodzą na kolejny rok jako urlop zaległy. W przypadku wolnego za 2026 r. graniczną datą jest 30 września 2027 r. To właśnie do tego dnia pracodawca powinien udzielić pracownikowi zaległego wypoczynku. Warto pamiętać, że przepisy mówią o udzieleniu urlopu najpóźniej do końca września, a nie o konieczności zakończenia go w tym dniu. Oznacza to, że urlop rozpoczęty 30 września może trwać również w październiku.

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Szef może zobowiązać do wykorzystania wolnego

Co w sytuacji, gdy pracownik nie chce ustalić terminu albo ciągle przesuwa decyzję? Pracodawca nie musi czekać w nieskończoność, może zobowiązać zatrudnionego do wykorzystania zaległego urlopu w ustawowym terminie, nawet jeśli ten nie wyraża zgody. Nie oznacza to jednak, że każda sytuacja jest jednoznaczna. Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje, że kwestia samodzielnego wyznaczania konkretnych dni urlopu przez pracodawcę budzi wątpliwości prawne. Dlatego najlepiej ustalić termin wcześniej i uniknąć niepotrzebnego konfliktu.

Co, jeśli urlop nie zostanie wykorzystany do 30 września?

Pracownik nie traci niewykorzystanych dni wolnych po upływie ustawowego terminu. Urlop nadal pozostaje do wykorzystania, a roszczenie o niego co do zasady przedawnia się po trzech latach. Konsekwencje mogą natomiast dotknąć pracodawcę, który nie dopilnował obowiązku udzielenia wypoczynku. Nieudzielenie urlopu w terminie może stanowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika i wiązać się z grzywną.

Lepiej nie czekać do ostatniej chwili

Choć do września 2027 roku pozostało sporo czasu, warto już teraz sprawdzić stan urlopowej puli i zaplanować wolne. Dzięki temu łatwiej uniknąć sytuacji, w której termin zostanie narzucony przez pracodawcę, a wypoczynek przypadnie w najmniej dogodnym momencie.

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