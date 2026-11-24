Zaginięcie Krzysztofa Dymińskiego i dramatyczna walka ojca

Głośna sprawa, którą żyła cała Polska, doczekała się ekranizacji w formie poruszającego filmu dokumentalnego. Dramat rozegrał się w maju 2023 roku, kiedy to szesnastoletni Krzysztof Dymiński opuścił rodzinny dom w okolicach Ożarowa Mazowieckiego i przepadł bez wieści. Miejski monitoring po raz ostatni uchwycił nastolatka na warszawskim Moście Gdańskim. Od tamtej pory życie jego rodziców, Agnieszki i Daniela, całkowicie podporządkowało się nieustannej akcji poszukiwawczej.

Głównym bohaterem produkcji zatytułowanej „Bez końca” jest właśnie ojciec chłopca, Daniel. Film zadebiutuje w serwisie CANAL+ dokładnie 25 listopada. Za reżyserię odpowiada Michał Marczak, który stworzył niezwykle osobisty obraz człowieka biorącego sprawy w swoje ręce w obliczu ogromnej, rodzinnej tragedii.

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Daniel Dymiński prowadzi samotne poszukiwania syna na Wiśle

Wobec braku przełomu w oficjalnym dochodzeniu, Daniel Dymiński postanowił działać na własną rękę. Zaopatrzył swoją motorówkę w zaawansowane urządzenia, takie jak drony, kamery oraz sonary, po czym każdego dnia samotnie przeszukiwał koryto Wisły. Jego wysiłki nie ograniczyły się jednak wyłącznie do działań na wodzie. Mężczyzna zaczął także badać wirtualną aktywność syna, chcąc pojąć problemy współczesnej młodzieży, dla której wszechobecny internet bywa źródłem głębokiej samotności.

Autorzy dokumentu kreślą sylwetkę ojca rozdartego między lękiem a nadzieją, który z miłości do dziecka stawia czoła poczuciu bezradności. Obraz ukazuje trud egzystencji w obliczu braku kluczowych odpowiedzi oraz zmagania z niewiadomą, uniemożliwiającą zamknięcie pewnego etapu w życiu rodziny.

Poszukiwania Krzysztofa Dymińskiego przyniosły wstrząsające odkrycia

Wieloletnie przeczesywanie Wisły przyniosło rezultaty, których nikt nie potrafił przewidzieć. Przeszukując dno rzeki, Daniel Dymiński odnalazł ciała innych poszukiwanych osób. W ten sposób jego prywatna determinacja w walce o syna przekształciła się w szerszą misję. Działania mężczyzny pozwoliły innym pogrążonym w niepewności rodzinom na godny pochówek krewnych i odzyskanie równowagi.

Działalność małżeństwa Dymińskich wykroczyła jednak poza samą rzekę. Daniel wspólnie z żoną Agnieszką rozpoczął batalię o reformę systemowych procedur poszukiwawczych obowiązujących w naszym kraju. Osobista tragedia zmotywowała ich do walki o skuteczniejsze prawo, które w przyszłości pomoże osobom dotkniętym podobnym dramatem.

Reżyser Michał Marczak i kulisy powstania filmu „Bez końca”

Co ciekawe, sam dokument „Bez końca” powstał zupełnie przypadkowo. Jego reżyser, Michał Marczak, mający na koncie doceniony obraz „Wszystkie nieprzespane noce”, natknął się na Daniela Dymińskiego podczas szukania plenerów do innego filmu. Filmowiec pływał wówczas po Wiśle i poprosił o pomoc napotkanego na wodzie mężczyznę. Bardzo szybko wyszło na jaw, że jego rozmówcą jest opisywany przez prasę ojciec zaginionego szesnastolatka.

Przypadkowe spotkanie na rzece przerodziło się w trwającą wiele miesięcy pracę nad filmem, która bazowała na wzajemnym zaufaniu. Jej efektem jest doceniony za granicą, wstrząsający dokument. Produkcja miała swoją światową premierę na prestiżowym festiwalu Sundance 2026. Obraz, którego koproducentem została platforma CANAL+, wywalczył również główną statuetkę Złotego Aleksandra na festiwalu w Salonikach. Film doceniono także za najlepsze zdjęcia podczas 23. odsłony festiwalu Millennium Docs Against Gravity.