W poprzednim odcinku Manuel zapewnił Janę, że mimo sprzeciwu rodziców ożeni się z nią i nie zmieni zdania. W tym samym czasie księżna naciskała na Lopego, by zakończył on relację z Verą. Matilde szczerze porozmawiała z Martiną i wyjawiła jej swoją prawdziwą tożsamość oraz cel przyjazdu do posiadłości. Z kolei María postanowiła odwołać randkę z Salvadorem, a Santos wyznał Petrze, że jego matka zmarła na gruźlicę. Czego teraz można się spodziewać?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 532 - streszczenie

Jana spróbuje porozumieć się z Cruz, jednak ich rozmowa szybko przerodzi się w konfrontację, a markiza oskarży ją o interesowność. Manuel nie ugnie się pod presją bliskich i zapowie rodzicom, że nie zamierza rezygnować ze ślubu. W części pałacu dla służby Petra będzie bezlitośnie wytykać Marcelowi każdy błąd popełniony podczas pracy. Tymczasem Catalina poprosi Pelaya, aby uznał jej dziecko, lecz on stanowczo odmówi i zacznie nalegać, by o ciąży dowiedział się biologiczny ojciec.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 532 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy, 532. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 2 grudnia 2026 r. Będzie go można obejrzeć o godzinie 15:05 na antenie stacji TVP2.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów w świat arystokratycznych intryg i głęboko skrywanych rodzinnych sekretów. Akcja toczy się na początku ubiegłego stulecia w południowej Hiszpanii, gdzie główna bohaterka Jana zatrudnia się jako służąca w posiadłości rodu Luján, by odnaleźć winnych tragedii sprzed lat. Jej plany zemsty komplikują się, gdy zakochuje się w Manuelu, synu markiza, co prowadzi do licznych konfliktów wynikających z różnic klasowych. Produkcja łączy w sobie wątki miłosne z elementami kryminału, ukazując walkę o majątek, pozycję oraz skomplikowane losy mieszkańców pałacu. Obsada tego serialu to m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)