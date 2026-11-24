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W poprzednim odcinku Manuel zapewnił Janę, że mimo sprzeciwu rodziców ożeni się z nią i nie zmieni zdania. W tym samym czasie księżna naciskała na Lopego, by zakończył on relację z Verą. Matilde szczerze porozmawiała z Martiną i wyjawiła jej swoją prawdziwą tożsamość oraz cel przyjazdu do posiadłości. Z kolei María postanowiła odwołać randkę z Salvadorem, a Santos wyznał Petrze, że jego matka zmarła na gruźlicę. Czego teraz można się spodziewać?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 532 - streszczenie
Jana spróbuje porozumieć się z Cruz, jednak ich rozmowa szybko przerodzi się w konfrontację, a markiza oskarży ją o interesowność. Manuel nie ugnie się pod presją bliskich i zapowie rodzicom, że nie zamierza rezygnować ze ślubu. W części pałacu dla służby Petra będzie bezlitośnie wytykać Marcelowi każdy błąd popełniony podczas pracy. Tymczasem Catalina poprosi Pelaya, aby uznał jej dziecko, lecz on stanowczo odmówi i zacznie nalegać, by o ciąży dowiedział się biologiczny ojciec.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 532 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premierowy, 532. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 2 grudnia 2026 r. Będzie go można obejrzeć o godzinie 15:05 na antenie stacji TVP2.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów w świat arystokratycznych intryg i głęboko skrywanych rodzinnych sekretów. Akcja toczy się na początku ubiegłego stulecia w południowej Hiszpanii, gdzie główna bohaterka Jana zatrudnia się jako służąca w posiadłości rodu Luján, by odnaleźć winnych tragedii sprzed lat. Jej plany zemsty komplikują się, gdy zakochuje się w Manuelu, synu markiza, co prowadzi do licznych konfliktów wynikających z różnic klasowych. Produkcja łączy w sobie wątki miłosne z elementami kryminału, ukazując walkę o majątek, pozycję oraz skomplikowane losy mieszkańców pałacu. Obsada tego serialu to m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)