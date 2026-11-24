• Zamiokulkas ma opinię wyjątkowo odpornego kwiatu, jednak w okresie jesienno-zimowego spoczynku wymaga odpowiedniej modyfikacji dotychczasowych nawyków pielęgnacyjnych.

• Najważniejsze to mocne ograniczenie nawadniania do jednego razu na pięć tygodni, ponieważ przelanie szkodzi tej roślinie znacznie bardziej niż brak wody.

• Zobacz skuteczne sposoby na szybkie uratowanie przelanego zamiokulkasa i utrzymanie soczystej zieleni jego liści aż do nadejścia wiosny.

Quiz o kwiatach. Test, który sprawdzi, czy Twoja wiedza rozkwitła, czy jednak te rośliny to wciąż tajemniczy ogród Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się kwiat, który jest symbolem miłości i ma czerwone płatki? Róża Aster Fiołek Następne pytanie

Pielęgnacja zamiokulkasa jesienią i zimą. Jak często podlewać kwiat?

Wielu miłośników domowej zieleni uważa zamiokulkasa za idealną roślinę doniczkową. Kwiat ten nie ma dużych wymagań, doskonale znosi tymczasowy brak wody i nie potrzebuje zraszania liści, dzięki czemu radzi sobie niemal w każdym otoczeniu. W okresie zimowym częstotliwość podlewania należy zmniejszyć do około jednego razu na pięć tygodni, upewniając się wcześniej, że ziemia w doniczce całkowicie wyschła. Krótkie jesienne i zimowe dni sprawiają, że roślinę warto przenieść w dobrze oświetlone miejsce, pamiętając jednak, aby promienie były rozproszone i nie parzyły liści. Gatunek ten toleruje chłodniejsze otoczenie na poziomie 18 stopni Celsjusza, ale źle reaguje na przeciągi, dlatego nie powinien stać tuż przy często otwieranym oknie. Zimą roślina wchodzi w stan spoczynku i nie wymaga nawożenia. Jeśli jednak zauważymy, że kwiat słabnie i wymaga dodatkowego wsparcia, odżywki można aplikować maksymalnie raz na trzy tygodnie.

Przelany zamiokulkas marnieje. Jak uratować gnijące korzenie?

W sezonie jesienno-zimowym częstym problemem jest zbyt obfite nawadnianie tej rośliny. Suche powietrze w mieszkaniach bywa mylące i skłania do częstszego sięgania po konewkę, co jest bardzo kosztownym błędem. Dla tego gatunku nadmiar wody stanowi znacznie większe zagrożenie niż susza i prowadzi do gnicia korzeni, a ostatecznie do obumarcia całego okazu. Doświadczeni hodowcy radzą w takich przypadkach rozluźnić zbite podłoże poprzez wykonanie w nim otworów za pomocą wykałaczki lub zwykłego widelca. Taki prosty zabieg pozwala skutecznie napowietrzyć i osuszyć mokrą ziemię. Wystarczy nakłuć podłoże w kilku miejscach, zachowując ostrożność, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego.

Gdy roślina wyraźnie traci formę i marnieje w oczach, niezbędna jest dokładna kontrola stanu jej systemu korzeniowego. Pierwszym krokiem powinno być usunięcie wszystkich zżółkniętych łodyg oraz liści, a następnie wyjęcie kwiatu z doniczki. Kolejny etap to ostrożne oczyszczenie bryły z miękkich i gnijących fragmentów. Pozostałe, zdrowe korzenie trzeba pozostawić do wyschnięcia na kilka godzin, po czym umieścić roślinę w zupełnie nowym podłożu. Należy przy tym zadbać, aby wybrana doniczka była odpowiednio ciasna i posiadała otwory odpływowe na dnie.