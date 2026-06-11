"Panna młoda": streszczenie odcinka 125

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" emitowanym na antenie TVP2 przyniosły sporo zawirowań w życiu znanych nam postaci. Rodzina Develiolu stała się celem bolesnych plotek krążących w sieci, co doprowadziło zrozpaczoną Beyzę do tak tragicznego stanu, że w desperacji zaczęła ona rozważać odebranie sobie życia. W tym samym czasie w domowym zaciszu narastało napięcie, ponieważ Deryę coraz mocniej irytowało zachowanie nowej najemczyni, Dilary. Z kolei Yonca, przerażona niepewnością dotyczącą zdrowia swojego nienarodzonego dziecka, podjęła radykalną decyzję o ukryciu się aż do momentu postawienia ostatecznej diagnozy. Wszystkie te zdarzenia mocno skomplikowały sytuację w serialowym świecie. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

Zagraniczne role Piotra Adamczyka. Nie tylko Marvel!| To się kręci

"Panna młoda" odc. 125 - streszczenie

W najnowszym epizodzie Hancer podejmuje próbę załagodzenia konfliktu i pojednania się z Beyzą. Kobiety nie zdają sobie jednak sprawy, że ich wspólne chwile są bacznie obserwowane przez paparazzi, którzy dokumentują wszystko na zdjęciach. Kiedy wieść o tej sytuacji dociera do ojca Sinem, mężczyzna wpada w gniew i postanawia natychmiast interweniować. Planuje on zabrać swoją córkę oraz wnuczkę do domu, aby odizolować je od dotychczasowego środowiska. W tym samym czasie w rezydencji narasta napięcie między innymi domownikami, zwłaszcza że Derya okazuje coraz większą złość wobec Dilary. Z kolei Cemil spotyka się z Cihanem, aby w końcu uregulować swoje dawne zobowiązania i zwrócić mu pieniądze.

"Panna młoda" odc. 125 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z życia Hancer i Cihana, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w nadchodzącym tygodniu. Produkcja ta cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a każdy kolejny epizod przynosi nowe odpowiedzi na pytania o losy mieszkańców rezydencji. Telewizja Polska dba o regularną emisję, dzięki czemu można na bieżąco śledzić ten popularny turecki tytuł. Najnowsze przygody bohaterów zostaną pokazane już niebawem w popołudniowym paśmie. Odcinek numer 125 serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany 19 czerwca 2026 roku o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to jedna z tych tureckich produkcji, która pokazuje, jak wiele można poświęcić dla dobra najbliższych osób. Główna bohaterka, Hancer, decyduje się na wejście do zupełnie obcego i często nieprzyjaznego świata bogaczy tylko po to, by opłacić leczenie chorego brata. Choć początki w rezydencji Cihana były dla niej niezwykle trudne, to z czasem między małżonkami zaczyna kiełkować uczucie, którego nikt wcześniej nie planował. Serial obfituje w liczne intrygi rodzinne, w które zamieszana jest zwłaszcza matka Cihana, Mukadder, oraz jego była żona. W produkcji pojawia się wielu zdolnych aktorów, którzy wcielają się w te barwne postacie. Obsada tego serialu to m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

(jako Hançer) Türkseve (jako Cihan)

(jako Cihan) Can Tarakçı (jako Cemil)

(jako Cemil) Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

(jako Mukadder Develioglu) Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

(jako Gülsüm) Elif Çapkin (jako Yonca)

(jako Yonca) Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

(jako Derya) Sidal Damar (jako Sinem)

(jako Sinem) Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

(jako Mine) Türker Kantar (jako Emir)

(jako Emir) Çisel Kuskan (jako Beyza)

(jako Beyza) Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)