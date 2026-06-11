"Panna młoda": streszczenie odcinka 125

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-06-11 8:38

W nadchodzącym 125. odcinku serialu „Panna młoda” dojdzie do nieoczekiwanego zbliżenia między dotychczasowymi rywalkami, co może mieć poważne konsekwencje dla ich prywatności. Hancer podejmuje próbę porozumienia się z Beyzą, jednak ich spotkanie nie uchodzi uwadze wścibskich fotografów. Skandal wywołany przez zdjęcia sprawia, że w sprawę angażuje się rodzina jednej z bohaterek, co zapowiada trudne rozmowy o przyszłości dziecka.

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" emitowanym na antenie TVP2 przyniosły sporo zawirowań w życiu znanych nam postaci. Rodzina Develiolu stała się celem bolesnych plotek krążących w sieci, co doprowadziło zrozpaczoną Beyzę do tak tragicznego stanu, że w desperacji zaczęła ona rozważać odebranie sobie życia. W tym samym czasie w domowym zaciszu narastało napięcie, ponieważ Deryę coraz mocniej irytowało zachowanie nowej najemczyni, Dilary. Z kolei Yonca, przerażona niepewnością dotyczącą zdrowia swojego nienarodzonego dziecka, podjęła radykalną decyzję o ukryciu się aż do momentu postawienia ostatecznej diagnozy. Wszystkie te zdarzenia mocno skomplikowały sytuację w serialowym świecie. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Panna młoda" odc. 125 - streszczenie

W najnowszym epizodzie Hancer podejmuje próbę załagodzenia konfliktu i pojednania się z Beyzą. Kobiety nie zdają sobie jednak sprawy, że ich wspólne chwile są bacznie obserwowane przez paparazzi, którzy dokumentują wszystko na zdjęciach. Kiedy wieść o tej sytuacji dociera do ojca Sinem, mężczyzna wpada w gniew i postanawia natychmiast interweniować. Planuje on zabrać swoją córkę oraz wnuczkę do domu, aby odizolować je od dotychczasowego środowiska. W tym samym czasie w rezydencji narasta napięcie między innymi domownikami, zwłaszcza że Derya okazuje coraz większą złość wobec Dilary. Z kolei Cemil spotyka się z Cihanem, aby w końcu uregulować swoje dawne zobowiązania i zwrócić mu pieniądze.

"Panna młoda" odc. 125 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z życia Hancer i Cihana, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w nadchodzącym tygodniu. Produkcja ta cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a każdy kolejny epizod przynosi nowe odpowiedzi na pytania o losy mieszkańców rezydencji. Telewizja Polska dba o regularną emisję, dzięki czemu można na bieżąco śledzić ten popularny turecki tytuł. Najnowsze przygody bohaterów zostaną pokazane już niebawem w popołudniowym paśmie. Odcinek numer 125 serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany 19 czerwca 2026 roku o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

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"Panna młoda" - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to jedna z tych tureckich produkcji, która pokazuje, jak wiele można poświęcić dla dobra najbliższych osób. Główna bohaterka, Hancer, decyduje się na wejście do zupełnie obcego i często nieprzyjaznego świata bogaczy tylko po to, by opłacić leczenie chorego brata. Choć początki w rezydencji Cihana były dla niej niezwykle trudne, to z czasem między małżonkami zaczyna kiełkować uczucie, którego nikt wcześniej nie planował. Serial obfituje w liczne intrygi rodzinne, w które zamieszana jest zwłaszcza matka Cihana, Mukadder, oraz jego była żona. W produkcji pojawia się wielu zdolnych aktorów, którzy wcielają się w te barwne postacie. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Türkseve (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
Panna młoda: streszczenie odcinka 125
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Panna młoda turecki serial
panna młoda