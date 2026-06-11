"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 415

W ostatnim czasie w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" atmosfera w posiadłości stała się wyjątkowo napięta, a dotychczasowe układy zaczęły pękać na oczach domowników. Manuel usilnie namawiał Abla do przyjęcia propozycji Jimeny, co miało uchronić lekarza przed demaskacją jego wiedzy o jej intrygach, jednak Jana twardo obstawała przy braku przebaczenia za wcześniejsze zachowanie medyka. W międzyczasie Salvador, po wcześniejszej ostrej kłótni dotyczącej zbyt wygórowanych wymagań, postanowił ochłonąć i przeprosił don Rómula za swój niewłaściwy ton. Zawiedziona postawą Pelaya Catalina szukała pocieszenia w szczerej rozmowie z Simoną i ostatecznie zrezygnowała ze wspólnego wyjścia na spotkanie z księdzem. Niepewność wkradła się też w myśli dociekliwej Jimeny, która zaczęła wypytywać Marię o to, która kobieta tak naprawdę skradła serce Manuela. Wszystkie te wydarzenia mocno skomplikowały sytuację w pałacu, więc warto sprawdzić, co przyniesie kolejna odsłona tej opowieści.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 415 - streszczenie

Lope musi zmierzyć się z konsekwencjami swojej nieobecności, ponieważ przełożony wyciąga surowe konsekwencje za jego samowolne wyjście do miasta. W tym samym czasie Jimena podejmuje kolejną próbę przekupienia doktora Bueno, oferując mu pokaźną sumę pieniędzy za milczenie w sprawie jej rzekomego stanu błogosławionego. Don Rómulo nie zamierza pobłażać Salvadorowi i stanowczo studzi jego ambicje dotyczące objęcia funkcji pierwszego lokaja. Córka kucharki Simony rozważa opuszczenie rezydencji, jednak gospodyni stara się przekonać ją do zachowania większej rozwagi przy podejmowaniu tak radykalnych kroków. Hrabia Ayala wraz z Margaritą po kryjomu przygotowują się do wspólnego wyjazdu, starając się utrzymać swoje plany w tajemnicy. Jimena, trapiona podejrzeniami o niewierność męża, zaczyna wypytywać służbę o poczynania Manuela, aż w końcu trafia do jego hangaru, gdzie odkrywa wstrząsające fotografie.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 415 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób planuje swój dzień wokół ulubionych produkcji telewizyjnych, aby nie przegapić żadnej istotnej sceny z życia pałacowej arystokracji. Chcąc być na bieżąco z wydarzeniami w posiadłości rodu Luján, warto z wyprzedzeniem sprawdzić aktualny program tv. Pozwala to uniknąć ryzyka przeoczenia najnowszych zwrotów akcji i przygotować się na spokojny seans przed ekranem. Najnowsza odsłona tej hiszpańskiej opowieści zostanie zaprezentowana widzom już niebawem. Emisja odcinka 415 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zaplanowana jest na 19 czerwca 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie kostiumowe opowieści pełne dworskich intryg i zakazanych romansów, to ta produkcja z pewnością przypadnie wam do gustu. Akcja osadzona w słonecznej Hiszpanii przenosi nas w świat arystokracji i ich służby, gdzie pod płaszczem etykiety kryją się mroczne rodzinne sekrety. Śledzimy losy Jany, która zatrudnia się w pałacu, by rozwikłać zagadkę z przeszłości, ale jej plany krzyżuje niespodziewane uczucie do syna markiza. To historia o walce o prawdę, podziałach klasowych i wielkich namiętnościach, które nie dają o sobie łatwo zapomnieć. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)