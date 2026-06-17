Panna młoda, odcinek 126: Hancer zobaczy Yoncę w ciąży! Wspólniczka Beyzy ujawni, że prawda jest tuż przed jej nosem - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 126 - sobota, 20.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Aresztowanie Cihana w 126 odcinku "Panna młoda" zbiegnie się w czasie z napaścią na ciężarną Yoncę! Zgodnie z rozkazem Nusreta pracujący dla niego Tajjar będzie miał za zadanie zająć się ciężarną przyjaciółką Beyzy, aż wyniki badań wykażą, czy jej nienarodzone dziecko jest chore, cierpi na jakieś wady genetyczne. Yonca spróbuje jednak uciec przed człowiekiem Nusreta i źle to się dla niej skończy! Po ataku na ulicy zgłosi się na policję, żeby wnieść przeciwko Tajjarowi oskarżenie. Czekając na obdukcję wymknie się jednak z posterunku i przypadkowo trafi na Hancer.

Ciąża Yoncy nie wzbudzi podejrzeń Hancer w 126 odcinku "Panna młoda"

Żona Cihana i Engin w 126 odcinku "Panna młoda" ypatrzą Yoncę na ulicy. Dopiero wtedy Hancer zobaczy, że przyjaciółka Beyzy jest w ciąży, że to dość dziwny zbieg okoliczności, że obie spodziewają się dziecka. Ale nie powiąże tych faktów, nie będzie nic podejrzewać, bo zaniepokoi ją to, że Yonca będzie przed kimś uciekała. Z oddali będzie ją obserwował Nusret, gotów na wszystko, żeby wymusić na kobiecie posłuszeństwo.

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Czy Yonca wyjawi Hancer prawdę o ciąży w 126 odcinku "Panna młoda"?

Nieoczekiwanie w 126 odcinku "Panna młoda" Hancer i Engin pomogą Yoncy w ucieczce przed Nusretem. Nie rozumiejąc, o co w tym wszystkim chodzi.

- Yonca, nie czekaj tu sama, podwieziemy cię... Dokąd jedziesz?

- Wysiądę gdzieś po drodze. Muszę coś załatwić - wyjaśni pokrętnie Yonca, oglądając się za siebie, czy Nusret ich nie śledzi.

- Podwieziemy cię dokąd zechcesz. Nie będziesz w tym stanie chodzić pieszo - stwierdzi Engin. - Nie trzeba. Mogę wysiąść tutaj. Tu wystarczy... - Yonca wyjdzie z auta i zacznie biec po ulicy, lecz Hancer od razu ją zatrzyma.

- Dokąd ty idziesz? Yonca, uciekasz przed kimś? Jeśli coś jest nie tak, powiedz, może zdołam ci pomóc...- Prawda jest tuż przed twoim nosem jednak nic nie rozumiesz! - Yonca w 126 odcinku "Panna młoda" nie powie Hancer prawdy o ciąży Beyzy, o tym, że urodzi dziecko, które odda przyjaciółce, żeby wmówiła Cihanowi, że to ich syn.

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