Sadysta z „Na Wspólnej” wróci. Greg udaremni ucieczkę Eweliny

Ewelina maltretowana przez Grega podejmie dramatyczną decyzję w "Na Wspólnej"

W 4279. odcinku serialu „Na Wspólnej” maltretowana Ewelina nie będzie w stanie wyswobodzić się z rąk Grega. Zdesperowana kobieta w końcu zwróci się o wsparcie do Weroniki, która od dłuższego czasu dostrzegała prawdę o jej mężu. Kalska przyjmie oferowaną pomoc, zwłaszcza że sytuacja domowa tylko ulegnie pogorszeniu. Mężczyzna będzie kontynuował psychiczną i fizyczną przemoc wobec żony, dopuszczając się zastraszania oraz pobicia.

To prawdopodobnie w wyniku jego brutalności Ewelina będzie zmuszona nosić kołnierz ortopedyczny. Mimo iż mąż rzeczywiście podniesie na nią rękę, zastraszona kobieta ukryje prawdę przed córką (Laura Zawadka) i Weroniką. Jednak rosnące okrucieństwo Grega doprowadzi do tego, że w 4279. odcinku „Na Wspólnej” Kalska postanowi definitywnie opuścić oprawcę.

Greg dopadnie uciekającą Ewelinę w „Na Wspólnej”!

W 4279. odsłonie „Na Wspólnej” Ewelina otrzyma kluczowe wsparcie od Weroniki. Roztocka nie tylko ułatwi jej opuszczenie domu, ale też pojawi się w rezydencji Kalskich, by pomóc spakować najpilniejsze rzeczy. Ucieczka okaże się jednak krótkotrwała. Sadystyczny mąż nie pozwoli jej odejść, chcąc utrzymać swoją ofiarę w potrzasku.

W 4279. odcinku „Na Wspólnej” Greg odnajdzie żonę i zmusi ją do powrotu. Ewelina ponownie znajdzie się w mocy tyrana, który wściekły z powodu jej próby uwolnienia się, zaplanuje surową zemstę. Odwet rozpocznie się już w samochodzie, a swoją kontynuację znajdzie w domowym zaciszu.

Brutalny atak w wannie i heroiczna obrona córki w „Na Wspólnej”!

W 4281. odcinku „Na Wspólnej” Kalski wtargnie do łazienki w momencie, gdy Ewelina będzie się kąpać. Po chwili obserwacji bezbronnej żony, Greg bezwzględnie ją zaatakuje. Mężczyzna rzuci się na Kalską, zacznie ją dusić, a następnie spróbuje utopić w wannie.

W 4281. odcinku „Na Wspólnej” do akcji wkroczy jednak ich córka, która zaatakuje ojca, by ratować matkę. Wyposażona w nóż dziewczyna zdoła powalić silnego napastnika. Czy ten dramatyczny krok doprowadzi do śmierci Grega i zakończy tragedię Eweliny? Widzowie dowiedzą się tego w nadchodzących epizodach.

34