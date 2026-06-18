Panna młoda, odcinek 125: Śmiertelny cios Beyzy. Wyjdzie na balkon i złapie Hancer w pułapkę - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 125 - piątek, 18.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Kolejna intryga Beyzy i jej ojca w 125 odcinku "Panna młoda" będzie wymierzona nie tylko przeciwko Hancer, ale przede wszystkim przeciwko Cihanowi! Tuż po tym jak media obiegną informacje o tym, że milioner, prezes rodzinnej dużej firmy, spadkobierca rodu Develioglu rozwiódł się szybko z jedną żoną, żeby natychmiast poślubić inną kobietę, która w dodatku ma mu urodzić dziecko, Cihan stanie się celem ataku reporterów. Ale to nie wystarczy Nusretowi, który cały czas knuje jak przejąć akcje firmy byłego zięcia, zgarnąć cały jego majątek.

Przebiegła intryga Nusreta w 125 odcinku "Panna młoda"

To ojciec Beyzy w 125 odcinku "Panna młoda" wpadnie na przebiegły pomysł, jak pogrążyć Cihana i Hancer w oczach ludzi. To Nusret wyśle pod rezydencję fotoreportera, żeby zrobił Beyzie i Hancer "kompromitujące" zdjęcia. - Kolej na ostatni śmiertelny cios. Wyjdź na balkon... - uprzedzi córkę.

- Po co?

- Na plaży czeka reporter. Zrobi ci zdjęcie, tylko przyjmij ładną pozę.

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Pojednanie Hancer i Beyzy i kompromitujące zdjęcia żona Cihana w 125 odcinku "Panna młoda"

W tym momencie w pokoju Beyzy w 125 odcinku "Panna młoda" pojawi się Hancer, gotowa na pojednanie z rywalką. Wszystko po to, żeby oszczędzić Cihana, który stał się bohaterem skandalu w mediach. Od razu zauważy ciężarną na balkonie, więc wyjdzie do niej, nie wiedząc, że na plaży czai się już uzbrojony w aparat mężczyzna.

- W porządku?

- Mdliło mnie i wyszłam na powietrze. O co chodzi?

- Mam dla ciebie propozycję...

- Jakaś nowa taktyka?

- Żadna taktyka. Dużo myślałam. Gdy w domu będziemy się kłócić, Cihan nie wygra poza nim. Te pomówienia nas pogrążą. A nikt z nas na to nie zasłużył...

- Czyli co? Jeśli chcesz się mnie pozbyć, to musisz poczekać - uprzedzi Beyza.

- Nie o to chodzi. Mam dobre zamiary. Znamy prawdę. Ja nie wyszłam za mąż z miłości, ty nie planowałaś ciąży. Przestańmy wzajemnie się obwiniać, skoro tak nas szkalują. Powinniśmy jak najbardziej wspierać Cihana. Taka sytuacja jak z tapetą nie powinna się powtórzyć. Obie jesteśmy zmęczone, nie dokuczajmy sobie więcej, skończmy z tym. Zawrzemy pokój?

- Zgoda. W końcu jedziemy na tym samym wózku. Lepiej się wspierać, dlatego przyjmuję tę propozycję - Beyza uściska dłoń Hancer i nagle w 125 odcinku "Panna młoda" zauważy fotografa. Wpadnie w panikę i zacznie krzyczeć.

- On robił zdjęcia! Fotografował nas! Dowiedzą się, że jestem w ciąży!

Mimo że Hancer w 125 odcinku "Panna młoda" od razu zawoła Meliha, żeby biegł za reporterem, on będzie szybszy. Po kilku godzinach zdjęcia ciężarnej byłej żony Cihana i obecnej ukochanej pod jednym dachem obiegną internet. To będzie kompromitacja milionera!

Kiedy koniec serialu "Panna młoda" w TVP2? Ile będzie odcinków?

Telenowela "Panna młoda" zdobyła w Turcji ogromną popularność, że zdecydowano się nakręcić 3 sezony. W sumie aż 463 odcinki. W Polsce na razie przewidziana jest emisja dwóch sezonów "Panny młodej" liczących 320 odcinków. Ale widzowie muszą pamiętać, że oryginale odcinki są nieco dłuższe, więc numeracja tych emitowanych w TVP2 jest inna. "Panna młoda" w Polsce nie skończy się nie wcześniej niż w przyszłym roku! A może nawet potrwa jeszcze dłużej.