Panna młoda, odcinek 123: Powrót Hancer do rezydencji. Nie będzie błagała Cihana o wybaczenie - ZDJĘCIA

"Ranczo" odcinek 123 - wtorek, 16.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Po burzliwym rozstaniu Hancer i Cihana w 123 odcinku tureckiego serialu "Panna młoda" skruszona żona stanie w drzwiach rezydencji. Akurat przerwie śniadanie rodziny Develioglu, a jej widok wprawi Beyzę i Mukkader w osłupienie! Była żona i matka Cihana były pewne, że pozbyły się Hancer raz na zawsze, że po oskarżeniach o zniszczeniu pokoju dla dziecka, nigdy więcej nie przekroczy progu willi.

Nowa strategia Hancer przeciwko wrogom w 123 odcinku "Panna młoda"

A jednak Hancer przyjmie inną strategię i 123 odcinku "Panna młoda" załatwi nie tylko intrygantkę Beyzę, ale także bezwzględną teściową. Nie będzie walczyła o Cihana prowokując awantury z kobietą, która niby jest z nim w ciąży, ani tym bardziej z jego matką. Bo Cihan nadal będzie pod bardzo silnym wpływem Mukkader, która od lat steruje jego życiem.

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Hancer przeprosi Cihana w 123 odcinku "Panna młoda", ale nie będzie błagała o wybaczenie

Wściekłe Beyza i Mukkader będą tylko patrzyły, jak w 123 odcinku "Panna młoda" Hancer zabierze Cihana do sypialni, by porozmawiali tam na osobności. Patrząc na niego z czułością żona zapewni, że nie zrezygnuje z walki o ich małżeństwo. Przytuli ukochanego, nie próbując już przekonywać go do swoich racji ani tłumaczyć się z oskarżeń o zerwanie tapet w pokoju dziecięcym.

- Czasem milczenie to najlepsza odpowiedź. Jesteś na mnie zły. Nie bronię się, bo nie uwierzysz, gdy powiem, że to nie ja. Postanowiłam więc milczeć. Z czasem prawda wyjdzie na jaw... Jednego bądź pewny - nawet gdy będziesz na mnie zły i odwrócisz się do mnie plecami, nie zrezygnuję z ciebie. Jeśli źle postąpiłam, to przepraszam. Lecz jeśli sam zrozumiesz swój błąd, będę liczyła na to samo...

- To jest moja żona, ukochana Hancer... Gdy tak się do mnie zwracasz, padam przed tobą na kolana - zapewni Cihan.

Po tym co Hancer wyzna Cihanowi w 123 odcinku "Panna młoda", on spojrzy na nią inaczej. Z jego twarzy zniknie gniew, a serce zmięknie po wpływem deklaracji żony. Przyzna, że taką kobietę chce mieć u swojego boku i będzie gotów przeciwstawić się każdemu, kto ośmieli się wystąpić przeciwko Hancer.