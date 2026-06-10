Panna młoda, odcinek 121: Cihan w tajemnicy przed Hancer pójdzie w nocy do Beyzy! Przyłapie ich razem - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 121 - piątek, 12.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Sporo będzie kosztowało Hancer w 121 odcinku "Panna młoda" odgrywanie przed wspierającej żony Cihana, która nie wątpi w jego miłość i cały czas spełnia jego oczekiwania przed narodzinami upragnionego potomka, spadkobiercy rodu Develioglu. Żeby nie ranić ukochanej Cihan będzie wymykał się nocami do sypialni Beyzy, aby tam szykować pokój dla ich dziecka. Do porodu zostanie coraz mniej czasu. Przebiegła Beyza wmówiła mężczyźnie, że już za cztery miesiące zostaną rodzicami.

Cihan wymknie się od Hancer do Beyzy w 121 odcinku "Panna młoda"

Dla Hancer stanie się jasne, że Cihan nie mówi jej całej prawdy, kiedy w 121 odcinku "Panna młoda" przyłapie go, jak w środku nocy wymyka się z łóżka i idzie do pokoju Beyzy. Początkowo kobieta nie pozwoli, żeby kierowała nią zazdrość, ale po kilku godzinach nieobecności męża pójdzie za nim do sypialni jego ciężarnej byłej żony, która przecież cały czas mieszka w rezydencji.

Oto, co w 121 odcinku "Panna młoda" Hancer zobaczy w sypialni Beyzy

Oczom Hancer ukaże się bolesny widok! Cihan i Beyza w 121 odcinku "Panna młoda" będą przyklejali kolorowe, słodkie tapety do ścian, ustawiali kołyskę dla dziecka i rozmawiali na temat imienia ich nienarodzonego syna.

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- Chciałabym, żeby miał na imię Cihan... Oczywiście jeśli nie masz nic przeciwko temu - zacznie Beyza. - Ja też myślałem o imieniu...Aslan, Gurur... - Gurur? Ładnie... Cihan Gurur Develioglu - Muszę spytać mamę. Myślę, że wybrała już imię dla wnuka - Cihan będzie pod tak silnym wpływem matki, że to jej pozostawi ostateczną decyzję. - Ma tysiące krewnych. Na pewno da mu imię jednego z nich. Bardzo podoba mi się ta tapeta. Śliczna... - Beyza będzie idealnie odgrywała rolę szczęśliwej przyszłej mamy. Nagle zauważy Hancer...

Załamana żona Cihana w 121 odcinku "Panna młoda" wróci do pustego małżeńskiego łóżka i zacznie płakać. Czekając aż do świtu, aż ukochany zjawi się w ich sypialni. - W mojej obecności bawią się w idealną rodzinę... - powie do siebie Hancer.

Beyza w 121 odcinku "Panna młoda" ogłosi imię dziecka Cihana

O poranku na Hancer spadnie kolejny potężny cios, kiedy w 121 odcinku "Panna młoda" Beyza przy śniadaniu ogłosi całej rodzinie, że ona i Cihan wybrali dla dziecka imię. Wredna Mukkader specjalnie w obecności synowej będzie nadskakiwała Beyzie, zachwalając jej apetyt i piękny, promienny wygląd. Wszyscy będą czekali na reakcję Hancer na imię dziecka Cihana i Beyzy. Ona zagryzie zęby i złoży mężowi gratulacje...

Po śniadaniu Beyza w 121 odcinku "Panna młoda" postanowi jeszcze raz dogryźć rywalce, ujawniając, że to z nią Cihan spędzał ostatnie noce.

- Jesteś ciekawa, gdzie Cihan był przez ostatnie dwie noce? - Nie, powiedział mi... - Serio? Czy szpiegowałaś przez uchylone drzwi? - Zauważyłam przechodząc. Mogę wejść? - Oczywiście... - Beyza zaprosi Hancer do sypialni i tam przekaże jej, że decyzją Cihana po porodzie jeszcze przez trzy miesiące zostanie z dzieckiem w rezydencji.