Panna młoda, odcinek 118: Hancer zajdzie w ciążę, żeby Beyza nie odebrała jej Cihana? Wypędzi ją z rezydencji po porodzie! - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 118 - wtorek, 9.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Szczęście pary głównych bohaterów telenoweli "Panna młoda" w 118 odcinku będzie tylko pozorne! Im bliżej będzie do porodu Beyzy, tym Hancer coraz bardziej będzie się bała, że największa rywalka uwiedzie jej męża. Choć Cihan nie da żonie powodów, aby zwątpiła w jego miłość, to list, który Beyza napisze do ich dziecka mocno go poruszy. Uwierzy w to, że była żona przeżywa trudne chwile, że ciężko znosi ciążę, pogrąża się w coraz większej depresji.

"Panna młoda" odcinek 118: Cihan kupi ubranka dla dziecka Beyzy!

Nic dziwnego, że w 118 odcinku "Panna młoda" przyszły ojciec zacznie przygotowania do narodzin syna! Cihan kupi nawet ubranka dla maleństwa. Oczywiście wszystko w tajemnicy przed Hancer, by nie ranić ukochanej jeszcze bardziej. Tymczasem ona poszuka wsparcia u Deryi. Mimo że Cemil ją odtrąci, uzna, że Hancer nie jest już jego siostrą, zwróci się bratowej, bo nie będzie wiedziała, co ma dalej obić.

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"Panna młoda" odcinek 118: Bratowa Hancer namówi ją, by urodziła dziecko Cihanowi?

To Derya w 118 odcinku "Panna młoda" zacznie przekonywać Hancer, że dziecko mogłoby umocnić jej związek z Cihanem. Spróbuje namówić ją, żeby tak jak Beyza zaszła w ciążę! Bo skoro oboje z mężem się kochają, to też powinni zostać rodzicami. Jednak Hancer nie będzie chciała o tym słyszeć.

- Mam zajść w ciążę tylko po to, by dokuczyć Beyzie?

- To najlepszy sposób, aby nie stracić męża. Ty nie chcesz walczyć, ale ona już ruszyła do boju! Zapomnij na razie o niej i o bracie i daj mężowi dziecko!

- Wykluczone. Nie wykorzystam ciąży do takiej prymitywnej walki.

- Nie kochasz Cihana? Nie chcesz dziecka?

- Oczywiście, że chcę! Rodzina, dziecko to moje największe marzenie...

- Co cię powstrzymuje?

- Nie rozumiesz. Nie wciągnę dziecka w taką wojnę. Jakbym się potem z tego wytłumaczyła?

- Kochasz męża, a jednocześnie mówisz, że nie będziesz miała dzieci. Tego nie rozumiem! Wrócisz tutaj! Gdy tylko Beyza urodzi dziecko, wypędzi cię z rezydencji! I to ona spełni marzenie o szczęśliwej rodzinie! - uprzedzi Hancer bratowa.

"Panna młoda" odcinek 118: Zazdrość Hancer o dziecko Beyzy i Cihana

W finale 118 odcinka "Panna młoda" Hancer zajrzy do biura Cihana i zobaczy ubranka, które mąż kupi dla nienarodzonego syna. Poczuje coraz większą zazdrość o dziecko, którego spodziewa się Beyza.

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