Oto filmy, które walczą o Złotą Żabę na festiwalu ToruńCAMERIMAGE. Zwycięstwo otwiera drogę do Oscara

Walka o Złotą Żabę i szansę na Oscara. Oto skład Konkursu Krótkometrażowych Filmów Dokumentalnych 2026 ToruńCAMERIMAGE

Walka o prestiżowe nagrody na 34. edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych ToruńCAMERIMAGE zapowiada się niezwykle emocjonująco. Organizatorzy opublikowali listę produkcji, które powalczą o Złotą Żabę w Konkursie Krótkometrażowych Filmów Dokumentalnych. Stawka jest ogromna, bo zwycięstwo otwiera drogę do walki o Oscara.

Od 2008 roku sekcja dokumentalna festiwalu jest akredytowana przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. Oznacza to, że zdobywca Złotej Żaby będzie mógł ubiegać się o selekcję do Nagród Akademii w kategorii Krótkometrażowy Film Dokumentalny, omijając wymóg standardowej dystrybucji kinowej. Jury festiwalu, oceniając filmy, zwróci szczególną uwagę na wizualną i estetyczną stronę dzieła, doceniając najlepsze osiągnięcia w sztuce obrazu.

Polacy w grze o nagrody. O czym opowiedzą?

Wśród zakwalifikowanych tytułów znalazły się aż trzy polskie produkcje, które zabiorą widzów w zupełnie różne światy. Pierwsza z nich, "Drewnojady" w reżyserii Julii Pełki, to opowieść o cichej walce toczącej się w zabytkowej łemkowskiej cerkwi na Podkarpaciu. Entomolog próbuje ocalić niszczoną przez szkodniki świątynię, sięgając po radykalne metody, które budzą niepokój.

Kolejny polski film, "Mentor" Krzysztofa Tomaszewskiego, przenosi nas na warszawską Pragę. Poznajemy tam tajemniczego boksera, o którym krążą legendy. Jego znajomi z klubu sportowego próbują dociec, kim jest naprawdę, a ich wyobrażenia zderzają się z rzeczywistością. Film jest produkcją Łódzkiej Szkoły Filmowej.

Trzecią polską propozycją są "Stroiciele" Pawła Chorzępy. Dokument odsłania kulisy jednego z najważniejszych konkursów pianistycznych na świecie. W cieniu rywalizacji muzyków toczy się inna walka – grupa wybitnych stroicieli fortepianów przez miesiąc rywalizuje o to, by osiągnąć idealne brzmienie instrumentu, na którym być może zagra przyszły zwycięzca.

Od Syberii po Japonię. Niezwykłe historie z całego świata

Konkurencja będzie niezwykle silna, a międzynarodowe produkcje poruszają równie fascynujące tematy. Brytyjski "Chuurra" zabierze widzów do syberyjskiej Arktyki, gdzie paleontolog z rdzennego ludu Sacha schodzi w głąb topniejącej wiecznej zmarzliny. Jego niebezpieczna wyprawa na pograniczu nauki i mitu zwraca uwagę na palący problem zmian klimatycznych.

Równie intrygująco zapowiada się japoński film "A Color I Named Blue". To duchowa podróż dwóch barwiarzy indygo. Jeden z nich od lat próbuje odtworzyć idealny odcień błękitu, który zapamiętał z przeszłości. Drugi to młody daltonista, który musi zdecydować, czy jego przypadłość jest ograniczeniem, czy darem pozwalającym widzieć kolory w niedostępny dla innych sposób.

W programie znalazł się też francusko-japoński dokument "The Missing Post Office". Na wyspie Awashima artystka przekształciła opuszczony urząd pocztowy w sanktuarium dla listów, które nigdy nie dotarły do adresatów – osób zaginionych lub zmarłych. 91-letni naczelnik poczty wciąż opiekuje się tymi niezwykłymi pamiątkami.

Od ludzkich dramatów po wielkie katastrofy

Wśród konkursowych propozycji nie zabraknie też historii chwytających za serce. Tajwański film "Papierowe domy i konie" opowiada o domu pogrzebowym, w którym przechowywane są ciała dzieci, których rodzice zaginęli. Po latach pracownicy organizują dla nich ceremonię, paląc papierowe modele domów, by towarzyszyły im w zaświatach.

Amerykański dokument "Still Standing", nakręcony na taśmie 16 mm, pokazuje skutki potężnego pożaru, który strawił kalifornijską Altadenę. Mieszkańcy ocalałych, ale skażonych toksycznym popiołem domów stają przed dramatycznym wyborem – czy ryzykować zdrowie, by wrócić do siebie? Z kolei film "Listen" to poruszająca historia realizatora dźwięku z Alaski, który nasłuchuje tego, co pozostało z jego matki, gdy ta coraz bardziej traci kontakt z rzeczywistością z powodu demencji.

Listę filmów konkursowych zamyka portugalski "Infinity River", który jest obserwacją codziennej, niekończącej się wędrówki tysięcy robotników przeprawiających się przez rzekę do pracy w Lizbonie.