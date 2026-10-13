Akcja ratunkowa w Szczecinie. Policjanci przywrócili funkcje życiowe mężczyźnie

Interwencja policji w Szczecinie po zgłoszeniu świadka

13 października 2026 roku szczecińscy policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który nagle zasłabł na terenie miasta. Na informację przekazaną pod numer alarmowy 112 zareagowali funkcjonariusze z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Świadek zdarzenia nie pozostał obojętny na widok potrzebującej osoby i natychmiast wezwał pomoc medyczną oraz służby. Mundurowi po przyjeździe na wskazane miejsce uznali, że stan poszkodowanego jest poważny i wymaga podjęcia natychmiastowych kroków.

Policjanci przeprowadzili skuteczną resuscytację

Funkcjonariusze po ocenieniu sytuacji bez wahania przystąpili do wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej u nieprzytomnego mężczyzny. W tym samym czasie wezwano na miejsce zespół ratownictwa medycznego, aby specjalistyczne służby przejęły opiekę nad pacjentem. Prawidłowo prowadzona przez policjantów reanimacja pozwoliła na przywrócenie funkcji życiowych u mężczyzny jeszcze przed przyjazdem karetki. Ostatecznie poszkodowany został przekazany pod opiekę ratowników medycznych, którzy kontynuowali działania na miejscu zdarzenia.

Znaczenie pierwszej pomocy i szkoleń dla funkcjonariuszy

Opisywana sytuacja pokazała, że regularne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy są istotnym elementem przygotowania policjantów do codziennej służby. Umiejętności nabyte podczas ćwiczeń mają bezpośrednie przełożenie na skuteczność działań podejmowanych w sytuacjach realnego zagrożenia. Policja przypomina mieszkańcom, że w przypadku zauważenia osoby potrzebującej należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer 112. Szybkie rozpoczęcie uciskania klatki piersiowej przez osoby potrafiące udzielić pomocy może mieć decydujący wpływ na stan zdrowia osoby poszkodowanej.

Źródło: Policja.pl