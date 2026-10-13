Oszustwo w Miechowie. 56-latka wyłudziła od kolegi z pracy ponad 100 tysięcy złotych

Ponad 114 000 zł długu wobec kolegi z pracy

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Miechowie przeprowadzili szereg czynności, które pozwoliły na zgromadzenie materiału dowodowego w sprawie oszustwa. Podczas analizy dokumentacji policjanci ustalili, że 56-latka w okresie od 31 maja 2022 roku do 21 listopada 2025 roku pożyczyła od kolegi łącznie 114 000 zł. Przez ponad trzy lata kobieta nie zwróciła pokrzywdzonemu żadnej części tej kwoty. Według ustaleń śledczych mieszkanka powiatu miechowskiego wykorzystywała życzliwość oraz współczucie mężczyzny, aby regularnie otrzymywać od niego wsparcie finansowe.

120 zarzutów i odpowiedź w warunkach recydywy

W toku postępowania kobiecie przedstawiono łącznie 120 zarzutów dotyczących doprowadzenia pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Poszczególne kwoty, o które prosiła mężczyznę w różnych dniach, wahały się od 50 zł do 3000 zł. Śledczy wykazali, że 56-latka wprowadzała znajomego w błąd co do zamiaru spłaty długu, którego w rzeczywistości nie planowała uregulować. Kobieta jest już znana organom ścigania, ponieważ kilka lat wcześniej dokonywała podobnych oszustw. Z tego powodu za obecne czyny będzie odpowiadała przed sądem w warunkach recydywy.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Miechowie

Zatrzymana mieszkanka powiatu przyznała się do przedstawionych jej zarzutów tylko częściowo. Kobieta zakwestionowała łączną sumę pieniędzy, którą według policji miała wyłudzić od kolegi z pracy. Podczas przesłuchania tłumaczyła swoje działanie między innymi tym, że znajomy nie upominał się o zwrot pożyczanych mu środków. Policjanci z Referatu Dochodzeniowo-Śledczego zakończyli gromadzenie dowodów i sporządzili akt oskarżenia. Dokumentacja trafiła do Prokuratury Rejonowej w Miechowie, a o karze dla 56-latki zadecyduje miejscowy Sąd Rejonowy.

Źródło: Policja.pl