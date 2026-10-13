W grudniu czeka nas aż 5 dni wolnego i to bez urlopu! Premier podjął decyzję

Grudzień 2026 roku przyniesie wielu pracownikom wyjątkową okazję do przedłużonego, pięciodniowego odpoczynku świątecznego.

To możliwe dzięki specjalnemu układowi świąt i przysługującemu dniu wolnemu za 26 grudnia, który wypada w sobotę.

Nie każdy skorzysta z tego przywileju na tych samych zasadach! Sprawdź, jak możesz zyskać nawet 11 dni wolnych, wykorzystując tylko 3 dni urlopu.

Koniec roku to dla wielu osób wyjątkowo intensywny czas. Przygotowania do świąt, zakupy i rodzinne spotkania potrafią dać się we znaki, dlatego dodatkowy dzień odpoczynku z pewnością ucieszy niejednego pracownika. W tym roku kalendarz sprzyja planowaniu dłuższej przerwy, a znaczenie ma również decyzja premiera Donalda Tuska.

Pięć dni wolnego pod koniec grudnia. Jak to możliwe?

W 2026 roku Wigilia Bożego Narodzenia przypada w czwartek, 24 grudnia. Pierwszy dzień świąt wypada w piątek, a drugi - 26 grudnia - w sobotę. To właśnie sobotni termin ma tutaj kluczowe znaczenie. Zgodnie z zasadami prawa pracy za święto przypadające w sobotę pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę przysługuje inny dzień wolny. W przypadku członków korpusu służby cywilnej premier wyznaczył go na poniedziałek, 28 grudnia. W efekcie powstaje pięciodniowa przerwa: od czwartku 24 grudnia do poniedziałku 28 grudnia włącznie. Co ważne, osoby objęte tym rozwiązaniem nie muszą wykorzystywać na ten cel urlopu wypoczynkowego.

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Kto skorzysta dzięki decyzji premiera?

Zarządzenie Donalda Tuska dotyczy przede wszystkim pracowników służby cywilnej. Chodzi między innymi o osoby zatrudnione w ministerstwach oraz wybranych urzędach administracji rządowej. W praktyce oznacza to, że część instytucji może być nieczynna 28 grudnia. A co z osobami pracującymi w prywatnych firmach? Im również przysługuje dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę, ale termin jego wykorzystania ustala pracodawca. Nie musi to być akurat poniedziałek po świętach, choć wiele firm właśnie ten dzień wyznaczyło jako dzień wolny za przypadające 26 grudnia święto. Inaczej wygląda sytuacja osób pracujących na umowach cywilnoprawnych lub prowadzących własną działalność gospodarczą. Co do zasady nie przysługuje im dzień wolny na takich samych zasadach jak pracownikom zatrudnionym na etacie.

Warto już teraz zaplanować urlop na koniec roku

Pięć dni wolnego bez konieczności sięgania po urlop to dobra okazja, by spokojnie spędzić czas z rodziną, wyjechać na kilka dni albo po prostu odpocząć po intensywnych miesiącach. Warto jednak wcześniej sprawdzić zasady obowiązujące w swoim miejscu pracy. Co ważne, w tym roku 1 stycznia wypada w piątek. Zatem wystarczy dodatkowe 3 dni urlopu (29,30,31 grudnia), aby cieszyć się aż 11 dniami wolnymi od pracy!

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