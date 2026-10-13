Sprzęt geodezyjny w Radomiu. Policjanci odzyskali urządzenia warte 1,5 mln zł

Międzynarodowa współpraca policji z Radomia

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Radom-Zachód prowadzą sprawę dotyczącą kradzieży urządzeń geodezyjnych w różnych krajach europejskich. Przedmiotem przestępstw były między innymi lasery rotacyjne oraz tachymetry, których wartość rynkowa jest bardzo wysoka. Policjanci wskazują, że pojedynczy tachymetr może być wart około 270 000 zł. Z ustaleń wynika, że skradzione przedmioty przesyłano kurierem w okolice Radomia, gdzie były następnie odbierane przez wyznaczone osoby.

Sprzęt o wartości 1,5 mln zł na jednej posesji

Skoordynowane działania mazowieckich funkcjonariuszy oraz przedstawicieli Europolu doprowadziły do przeszukania posesji należącej do 50-letniego mężczyzny. W trakcie policyjnych czynności na miejsce przyjechał kurier z kolejną przesyłką zawierającą urządzenie geodezyjne. Łącznie policjanci zabezpieczyli 9 urządzeń, w stosunku do których istnieje podejrzenie, że pochodzą z czynu zabronionego. Całość odzyskanego mienia została wyceniona na kwotę 1,5 mln zł, a 50-latek trafił do policyjnego aresztu.

Zarzuty paserstwa i tymczasowy areszt dla podejrzanego

Wstępne ustalenia policjantów i prokuratorów potwierdziły, że 3 z odnalezionych urządzeń o wartości ponad 500 000 zł zostały skradzione na terenie Szwajcarii. Obecnie trwa proces ustalania pochodzenia pozostałych 6 zabezpieczonych przedmiotów. W Prokuraturze Rejonowej Radom-Zachód 50-letniemu mężczyźnie przedstawiono zarzut paserstwa mienia o znacznej wartości. Na wniosek śledczych został on tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, natomiast drugi z zatrzymanych, 49-latek, został zwolniony po przesłuchaniu.

Dalsze śledztwo w sprawie odbiorców sprzętu

Policjanci kontynuują działania mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego procederu. Funkcjonariusze sprawdzają, do kogo docelowo miały trafić skradzione urządzenia oraz kto miał być ich finalnym nabywcą. Za paserstwo mienia o znacznej wartości podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy i jest nadzorowana przez radomską prokuraturę.

Źródło: Policja.pl