Barwy szczęścia, odc. 3421: Justin przerażony. Tajemnicze zniknięcie Oli postawi wszystkich na równe nogi

Gdzie jest Ola? Zaniepokojona Oliwka dzwoni do Justina w 3421. odcinku „Barw szczęścia”

W 3421. odcinku „Barw szczęścia” Justin będzie miał pełne ręce roboty. Bruno (Lesław Żurek) przekaże mu znaczną część zadań Karoliny (Marta Dąbrowska), którą odsunął od pracy w hotelu. Z kolei ona nie zamierza ułatwiać sprawy Skotnickiemu, co oznacza dla niego piętrzące się problemy. Zaskoczeniem okaże się jednak coś zupełnie innego.

Gdy Oliwka zatelefonuje do Justina, mężczyzna poczuje przypływ paniki. Dziewczyna od dłuższego czasu nie będzie w stanie nawiązać kontaktu z Olą – jej przyjaciółka nie odbierze telefonu, nie oddzwoni i nie da żadnego znaku życia. Zbrowska spyta Skotnickiego, czy ukochana nie jest przypadkiem z nim. Niestety, usłyszy przeczącą odpowiedź, bo Justin będzie przebywał w pracy.

Odcinek 3421 „Barw szczęścia”: Justin wpada w panikę po telefonie Oliwki

Szybko dotrze do niego, że również nie wie, co dzieje się z Olą. W 3421. odcinku Skotnicki zapomni o obowiązkach służbowych. Wcześniej skupiony na hotelowych sprawach, po usłyszeniu niepokojących wieści od Oliwki, całkowicie zmieni priorytety. Próby samodzielnego dodzwonienia się do ukochanej spełzną na niczym, co tylko nakręci jego czarne myśli.

Ich relacja i tak jest już mocno nadszarpnięta przez ostatnie wydarzenia. Para niedawno zażegnała kryzys wywołany zmanipulowanym przez Karolinę nagraniem. Choć Ola podejrzewała go o romans z Reginą (Kamila Kamińska), w końcu zdecydowała się wrócić i zadeklarować uczucie. W 3421. odsłonie „Barw szczęścia” Skotnicki nie zamierza biernie czekać – ruszy szukać kobiety, którą ledwo co odzyskał.

Niespodziewany zwrot akcji w 3421. odcinku „Barw szczęścia”: Ola szykuje niespodziankę

To, co zapowiadało się na dramat, okaże się w 3421. odcinku wielkim nieporozumieniem. Zniknięcie Oli to nie efekt złości, kryzysu czy chęci odizolowania się od bliskich. Wręcz przeciwnie, dziewczyna zniknie, bo zajmie się przygotowywaniem dla niego niespodzianki.

Jej zaskoczenie z powodu nagłego pojawienia się Justina będzie ogromne. W 3421. odcinku „Barw szczęścia” jej potajemny plan spali na panewce. Skotnicki na początku w ogóle nie zwróci uwagi na szykowaną niespodziankę, bo za wszelką cenę będzie chciał sprawdzić, czy jego dziewczynie nic nie grozi. Zrozumie w końcu, że niepotrzebnie wpadał w panikę.

– Co ty tutaj robisz?! – Nic ci nie jest? – A co ma być? – Oliwka cały dzień nie mogła się do ciebie dodzwonić, nie odbierałaś i się przestraszyłem, że coś się stało. – Nawet nie wiem, gdzie mam telefon. Przecież to miała być niespodzianka...

„Barwy szczęścia” odcinek 3421: Gdzie i kiedy oglądać?

Premiera 3421. odcinka „Barw szczęścia” odbędzie się w piątek, 16 października 2026 roku. Będzie można go obejrzeć o godzinie 20:05 na antenie TVP2.