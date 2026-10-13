Historyczny moment na liście "Billboard 200". The Beatles, Taylor Swift i Drake znaleźli się razem w TOP5

The Beatles obok Taylor Swift i Drake'a! Historyczny moment na liście Billboard 200

Amerykańska lista Billboard 200 publikowana jest regularnie od marca 1956 roku, jednak najnowsze wydanie notowania (z datą 17 października 2026) przyniosło wydarzenie bez precedensu. W TOP5 znaleźli się razem The Beatles, Taylor Swift i Drake. Taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy w historii.

Dlaczego jest to sytuacja wyjątkowa? Odpowiedź jest bardzo prosta: są to wykonawcy z największą liczbą albumów numer jeden w historii tego kultowego zestawienia.

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Przypomnijmy, że liderem wszech czasów, w tej kategorii, pozostaje słynna grupa z Liverpoolu, która może pochwalić się 19 krążkami, które dotarły na sam szczyt listy. Tuż za muzykami The Beatles plasują się natomiast Taylor Swift oraz Drake, którzy mają na swoim koncie po 15 takich albumów.

Jeśli chodzi natomiast o wspomniane, najnowsze notowanie, to Taylor Swift utrzymała pierwsze miejsce z albumem The Life of a Showgirl (to już czternasty tydzień na szczycie), Drake awansował na drugą pozycję z HABIBTI, a The Beatles zameldowali się na czwartym miejscu za sprawą reedycji legendarnego krążka Rubber Soul, który oryginalnie ukazał się ponad sześć dekad temu.

Tak w pełni prezentuje się czołówka najnowszego zestawienia Billboard 200:

The Life of a Showgirl - Taylor Swift HABIBTI - Drake you seem pretty sad for a girl so in love - Olivia Rodrigo Rubber Soul - The Beatles I'm The Problem - Morgan Wallen Dandelion - Ella Langley The Great Divide - Noah Kahan The Art of Loving - Olivia Dean Stick Season - Noah Kahan The Divine Feminine - Mac Miller

Drake i Taylor Swift regularnie dzielili ze sobą miejsca w czołówce w latach 2009–2026, a The Beatles incydentalnie pojawiali się w tym gronie przy okazji wznowień albumów Let It Be czy Revolver. W ramach ciekawostki można dodać, że The Beatles i Drake wcześniej spotkali się w TOP10 sześciokrotnie, z kolei z Taylor Swift tylko dwa razy.

Oto ciekawostki o albumie Abbey Road od formacji The Beatles: