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W poprzednim odcinku Maria, Vera i Lope ruszyli do miasteczka, by znaleźć pracę dla Virtudes. Tymczasem Jana i Manuel odwiedzili Pię w jaskini i próbowali nakłonić ją do wyjścia. Żeby ją przekonać, obmyślili sprytny fortel. Petra poinformowała Santosa o jego nowej roli i udzieliła mu kilku wskazówek. Candelę i Janę zaniepokoiło też zachowanie Marii i Salvadora, którzy nie okazywali radości z powodu planowanego ślubu. Co tym razem wydarzy się w La Promesie?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 500 - streszczenie
Ayala wyzna Martinie, że wiadomość o diagnozie wykluczającej otrucie była wymyślona. Mimo tego obie zawrą sojusz. Martina obieca również, że zaakceptuje decyzję matki, jeśli ta zechce poślubić barona. Ignacio oświadczy się Margaricie, co może wiele zmienić w jej życiu. Catalina zwierzy się Pelayo z bólu po stracie brata Tomasa. Curro podzieli się z Martiną wojennymi wspomnieniami. Z kolei Rómulo powie Manuelowi, że zna prawdę o jego romansie z Janą.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 500 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
500. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” TVP2 wyemituje w piątek, 16 października 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 15:05. Informacji o ewentualnej powtórce warto szukać w aktualnym programie stacji.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, bo chce odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plany komplikuje jednak uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu mnożą się rodzinne sekrety, romanse, zdrady, szantaże i walka o majątek. Istotną częścią historii są także losy służby oraz podziały między mieszkańcami pałacu. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González jako Juan Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández
- Laura Simón jako Lola Montoro
- Rafa de Vera jako Conrado Funes