W poprzednim odcinku Maria, Vera i Lope ruszyli do miasteczka, by znaleźć pracę dla Virtudes. Tymczasem Jana i Manuel odwiedzili Pię w jaskini i próbowali nakłonić ją do wyjścia. Żeby ją przekonać, obmyślili sprytny fortel. Petra poinformowała Santosa o jego nowej roli i udzieliła mu kilku wskazówek. Candelę i Janę zaniepokoiło też zachowanie Marii i Salvadora, którzy nie okazywali radości z powodu planowanego ślubu. Co tym razem wydarzy się w La Promesie?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 500 - streszczenie

Ayala wyzna Martinie, że wiadomość o diagnozie wykluczającej otrucie była wymyślona. Mimo tego obie zawrą sojusz. Martina obieca również, że zaakceptuje decyzję matki, jeśli ta zechce poślubić barona. Ignacio oświadczy się Margaricie, co może wiele zmienić w jej życiu. Catalina zwierzy się Pelayo z bólu po stracie brata Tomasa. Curro podzieli się z Martiną wojennymi wspomnieniami. Z kolei Rómulo powie Manuelowi, że zna prawdę o jego romansie z Janą.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 500 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

500. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” TVP2 wyemituje w piątek, 16 października 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 15:05. Informacji o ewentualnej powtórce warto szukać w aktualnym programie stacji.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, bo chce odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plany komplikuje jednak uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu mnożą się rodzinne sekrety, romanse, zdrady, szantaże i walka o majątek. Istotną częścią historii są także losy służby oraz podziały między mieszkańcami pałacu. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes