"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 500

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-13 9:29

W 500. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic” Rómulo da Manuelowi do zrozumienia, że zna jego sekret związany z Janą. W tym samym czasie Ayala przyzna Martinie, że wiadomość o diagnozie była kłamstwem. Napięcie wzrośnie także między bohaterami, którzy będą musieli zmierzyć się z trudnymi decyzjami i bolesnymi wspomnieniami.

W poprzednim odcinku Maria, Vera i Lope ruszyli do miasteczka, by znaleźć pracę dla Virtudes. Tymczasem Jana i Manuel odwiedzili Pię w jaskini i próbowali nakłonić ją do wyjścia. Żeby ją przekonać, obmyślili sprytny fortel. Petra poinformowała Santosa o jego nowej roli i udzieliła mu kilku wskazówek. Candelę i Janę zaniepokoiło też zachowanie Marii i Salvadora, którzy nie okazywali radości z powodu planowanego ślubu. Co tym razem wydarzy się w La Promesie?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 500 - streszczenie

Ayala wyzna Martinie, że wiadomość o diagnozie wykluczającej otrucie była wymyślona. Mimo tego obie zawrą sojusz. Martina obieca również, że zaakceptuje decyzję matki, jeśli ta zechce poślubić barona. Ignacio oświadczy się Margaricie, co może wiele zmienić w jej życiu. Catalina zwierzy się Pelayo z bólu po stracie brata Tomasa. Curro podzieli się z Martiną wojennymi wspomnieniami. Z kolei Rómulo powie Manuelowi, że zna prawdę o jego romansie z Janą.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 500 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

500. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” TVP2 wyemituje w piątek, 16 października 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 15:05. Informacji o ewentualnej powtórce warto szukać w aktualnym programie stacji.

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„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, bo chce odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plany komplikuje jednak uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu mnożą się rodzinne sekrety, romanse, zdrady, szantaże i walka o majątek. Istotną częścią historii są także losy służby oraz podziały między mieszkańcami pałacu. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
  • Teresa Quintero jako Candela García
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada jako Jimena
  • Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
  • Alberto González jako Juan Ezquerdo
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz
  • Sara Molina jako María Fernández
  • Laura Simón jako Lola Montoro
  • Rafa de Vera jako Conrado Funes
Lope Ruiz w białym stroju kucharza rozmawia z drugą osobą. O losach bohaterów serialu przeczytasz na Eska.
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic