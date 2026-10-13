Zawarto umowę! Kultowe seriale TVN trafią na Netflix

Kultowe seriale TVN na Netfliksie! Wielki powrót „Magdy M.” i „Prawa Agaty”

To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy tęsknią za produkcjami, które przed laty przyciągały przed telewizory miliony widzów. Już wkrótce na platformie Netflix zadebiutują największe hity stacji TVN. Wśród nich znalazły się takie tytuły jak uwielbiana „Magda M.”, kultowe „Prawo Agaty” czy świąteczna seria filmów „Listy do M.”.

Fani będą mogli przypomnieć sobie losy ulubionych bohaterów lub odkryć te historie po raz pierwszy. Pierwsze produkcje pojawią się w serwisie już 28 października. To prawdziwa gratka dla miłośników polskich seriali i filmów.

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Prawie 450 godzin polskich hitów. Co trafi do biblioteki serwisu?

Współpraca TVN i Netfliksa to ogromne przedsięwzięcie. Do biblioteki streamingowego giganta trafi łącznie niemal 450 godzin programów, które widzowie doskonale znają i kochają. Lista tytułów jest naprawdę imponująca i z pewnością każdy znajdzie na niej coś dla siebie.

Oprócz wspomnianych produkcji, w ofercie pojawią się także seriale medyczne „Lekarze” i „Diagnoza”, wciągające kryminały „Pułapka” i „Pod powierzchnią”, a także komediowy hit „Przepis na życie”. Nie zabraknie też popularnego programu „Usterka”.

Nowy sezon „Młodych glin” na Netfliksie godzinę po premierze w TV

To jednak nie wszystko. Umowa między stacją a platformą przyniesie też absolutną nowość, która ucieszy fanów śledzących produkcje na bieżąco. Chodzi o drugi sezon serialu „Młode gliny”, który na Netfliksie będzie można oglądać niemal natychmiast po emisji telewizyjnej.

Nowe odcinki produkcji będą pojawiały się w serwisie już godzinę po premierze w telewizji. Pierwszy z nich zadebiutuje na platformie już 13 października. To wyjątkowa okazja, by śledzić losy bohaterów bez długiego oczekiwania.

Gdzie jeszcze będzie można oglądać seriale TVN?

Pojawienie się hitów TVN na Netfliksie nie oznacza, że znikną one z innych platform. Jak wynika z oficjalnego komunikatu, wybrane tytuły będą dostępne w serwisie Netflix, a jednocześnie pozostaną w ofercie TVN, Playera i HBO Max. Stacja zachowuje dotychczasowe prawa do ich eksploatacji.

Licencjonowane produkcje mają wzmocnić ofertę polskich tytułów na Netfliksie, gdzie jesienią pojawią się także oryginalne nowości platformy: film „Mniej Obcy”, miniserial „Prawo Bestii” oraz drugi sezon serialu „Matki Pingwinów”. Dostęp do wszystkich programów będzie możliwy w ramach standardowej subskrypcji.