Operacja plastyczna influencerki kończy się tragicznie. 4. odcinek "SORu" mocno zaskoczy. Co jeszcze się wydarzy?

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"SOR" to kolejny - po "Na dobre i na złe", "Na sygnale" i "Szpitalu Świętej Anny" - polski serial medyczny, który szybko stał się hitem. Telewizja Polska donosi, że pierwszy odcinek ich wspólnej koprodukcji z Prime Video obejrzało w TVP2 prawie 1,2 mln widzów, co zapewniło antenie 15,4% udziału w paśmie emisji. Zainteresowanie jest zatem niemałe, a my ujawniamy, co czeka bohaterów w 4. odcinku, który ukaże się we wtorek 10 listopada. Streszczenie poniżej.
"SOR" - 4. odcinek. STRESZCZENIE (10.11.2026)
Na SOR - ze trwa walka o życie influencerki z ciężkimi powikłaniami po operacji plastycznej. Piotr diagnozuje u młodego piłkarza śmiertelnie niebezpieczną chorobę serca, a Wojtuś pomaga bezdomnemu odzyskać godność. W tle narastają konflikty i uczucia, które zamieniają zawodową rywalizację w osobistą rozgrywkę.
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"SOR" - obsada
Za scenariusz 2. odcinka odpowiadają Maciej Sobczyk Gsp i Zbigniew Zborowski, a reżyserią zajęły się Sara Bustamante - Drozdek oraz Sylwia Rosak. W rolach głównych występują Sebastian Dela i Sonia Mietielica, a na ekranie towarzyszą im:
- Katarzyna Grabowska,
- Andrzej Grabowski,
- Maciej Bisiorek,
- Maurycy Popiel,
- Zbigniew Suszyński,
- Bartosz Waga,
- Dominika Kluźniak,
- Patrycja Franczak,
- Mary Pawłowska,
- Piotr Nowak.
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"SOR" - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego?
"SOR" liczy łącznie dwanaście odcinków i wszystkie znajdziecie już w ofercie Prime Video. Jeśli jednak nie macie wykupionego abonamentu i preferujecie emisję w TVP, informujemy, że odcinki ukazują się co tydzień we wtorki, zatem ostatni obejrzymy w dniu 5 stycznia.