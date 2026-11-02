Operacja plastyczna influencerki kończy się tragicznie. 4. odcinek "SORu" mocno zaskoczy. Co jeszcze się wydarzy?

NN
2026-11-02 16:40

"SOR" to nowy polski serial medyczny rozgrywający się w tym samym uniwersum co "Na dobre i na złe" oraz "Na sygnale". Produkcja liczy 12 odcinków i choć wszystkie dostępne są już w subskrybcji serwisu Prime Video, Telewizja Polska zdecydowała się na cotygodniową emisję. Co się wydarzy w 4. odcinku, który zobaczymy we wtorek 10 listopada? Prezentujemy streszczenie.

Aktorka Sonia Mietielica robi notatki na oddziale. O losach bohaterów serialu SOR przeczytasz na łamach serwisu Eska.
Autor: TVP/Prime Video/ Materiały prasowe

"SOR" to kolejny - po "Na dobre i na złe", "Na sygnale" i "Szpitalu Świętej Anny" - polski serial medyczny, który szybko stał się hitem. Telewizja Polska donosi, że pierwszy odcinek ich wspólnej koprodukcji z Prime Video obejrzało w TVP2 prawie 1,2 mln widzów, co zapewniło antenie 15,4% udziału w paśmie emisji. Zainteresowanie jest zatem niemałe, a my ujawniamy, co czeka bohaterów w 4. odcinku, który ukaże się we wtorek 10 listopada. Streszczenie poniżej.

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"SOR" - 4. odcinek. STRESZCZENIE (10.11.2026)

Na SOR - ze trwa walka o życie influencerki z ciężkimi powikłaniami po operacji plastycznej. Piotr diagnozuje u młodego piłkarza śmiertelnie niebezpieczną chorobę serca, a Wojtuś pomaga bezdomnemu odzyskać godność. W tle narastają konflikty i uczucia, które zamieniają zawodową rywalizację w osobistą rozgrywkę.

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"SOR" - obsada

Za scenariusz 2. odcinka odpowiadają Maciej Sobczyk Gsp i Zbigniew Zborowski, a reżyserią zajęły się Sara Bustamante - Drozdek oraz Sylwia Rosak. W rolach głównych występują Sebastian Dela i Sonia Mietielica, a na ekranie towarzyszą im:

  • Katarzyna Grabowska,
  • Andrzej Grabowski,
  • Maciej Bisiorek,
  • Maurycy Popiel,
  • Zbigniew Suszyński,
  • Bartosz Waga,
  • Dominika Kluźniak,
  • Patrycja Franczak,
  • Mary Pawłowska,
  • Piotr Nowak.

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"SOR" - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego?

"SOR" liczy łącznie dwanaście odcinków i wszystkie znajdziecie już w ofercie Prime Video. Jeśli jednak nie macie wykupionego abonamentu i preferujecie emisję w TVP, informujemy, że odcinki ukazują się co tydzień we wtorki, zatem ostatni obejrzymy w dniu 5 stycznia. 

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