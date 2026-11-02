Dziedzictwo, odcinek 1066: Pelin wykorzysta porwanie Nany, by odzyskać Poyraza. Jej plan może się obrócić przeciwko niej [ZDJĘCIA]

Pelin nie ostrzeże Poyraza przed porwaniem Nany w 1066. odcinku „Dziedzictwa”

W 1064. odcinku „Dziedzictwa” Atakan postanowił porwać Nanę, by zmusić Poyraza do wydania mu Pelin. Kobieta dowiedziała się o planie i po naradzie z Cansel zamierzała ostrzec Poyraza. W kolejnym odcinku zmieni jednak zdanie. W 1066. odcinku „Dziedzictwa” Pelin uzna, że porwanie Nany może być dla niej szansą na odzyskanie uczuć Poyraza. Zamiast pomóc parze, postanowi przemilczeć niebezpieczeństwo, które grozi dziewczynie. Będzie liczyć na to, że po zniknięciu Nany Poyraz znów zwróci na nią uwagę w romantycznym tego słowa znaczeniu. Poyraz jednak już wielokrotnie udowadniał, że to Nana jest dla niego najważniejsza.

Pelin wciąż nie potrafi pogodzić się z tym, że jej eks nie odwzajemnia uczuć, którymi ona go darzy. W 1063. odcinku „Dziedzictwa” Poyraz jasno dał jej do zrozumienia, że traktuje ją wyłącznie jak przyjaciółkę. Kobieta nie zamierza jednak rezygnować z walki o jego miłość.

„Dziedzictwo” odcinek 1066 – kiedy i gdzie oglądać?

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1066. zostanie wyemitowany w piątek, 6 listopada 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

Sonda Czy "Dziedzictwo" to dobry serial? Świetny! Nie, ale i tak oglądam Jest okej, ale bez super rewelacji Taki średniak

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