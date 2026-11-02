M jak miłość, odcinek 1954. Mariusz wyjawi Kasi prawdę o romansie i losie Sowińskiego

Awantura w 1954 odcinku „M jak miłość”. Pijany Mariusz rzuci się na Kasię

Kolejny powrót pijanego Mariusza nad ranem w 1954 odcinku „M jak miłość” będzie zwiastował poważne kłopoty. Gdy po przebudzeniu Sanocki usłyszy od żony gorzkie słowa krytyki na temat swojego zachowania, sytuacja wymknie się spod kontroli. Wściekły architekt zacznie tłuc przypadkowe przedmioty i niemal uderzy Sanocką, całkowicie tracąc nad sobą panowanie.

Przerażona zachowaniem agresywnego męża Kasia w 1954 odcinku „M jak miłość” schroni się w sypialni i przekręci klucz w zamku. Mariusz natychmiast pobiegnie za nią, ale pod drzwiami szybko zrozumie, że przekroczył granicę. Zacznie błagać partnerkę o wybaczenie i prosić o otwarcie drzwi. Choć początkowo kobieta odmówi jakiejkolwiek rozmowy z mężem, ostatecznie zmieni zdanie.

- „Kasia, wiem, przesadziłem. Przepraszam” - zacznie Mariusz.

- „Zostaw mnie!” - powie stanowczo Kasia.

- „Kochanie, porozmawiamy, proszę. Kotku, martwię się” - zapowie jej mąż.

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Mariusz w 1954 odcinku „M jak miłość” wyjawi Kasi prawdę o losie Sowińskiego

W 1954 odcinku „M jak miłość” Sanocka w końcu ulegnie namowom i otworzy drzwi sypialni. Kobieta postanowi wygarnąć mężowi prosto w oczy wszystko, co myśli o jego zachowaniu. Ostre słowa całkowicie wyprowadzą Sanockiego z równowagi i skłonią do przyznania się do zabójstwa Sowińskiego, nad czym nie zdoła już zapanować.

- „Ty się martwisz? Zobacz, co się z tobą dzieje. Wracasz do domu rano, pijany. Robisz mi awantury” - wyrzuci mu żona.

- „A jak myślisz, przez kogo piję? Kto mnie do tego doprowadził? Myślisz, że nie wiem, co cię łączy z Sowińskim? Zasłużył na to, co go spotkało” - odpowie jej Mariusz.

Takie wyznanie w 1954 odcinku „M jak miłość” wywoła u Kasi ogromny szok i paraliżujący strach. Kobieta nie podejrzewała dotąd, że jej mąż odkrył prawdę o jej romansie z przełożonym. Słowa architekta w połączeniu z nagłym zniknięciem Sowińskiego oraz jego dziwnym zachowaniem nabiorą zupełnie nowego, mrocznego znaczenia.

- „Co? Co go spotkało? O czym ty mówisz?” - spyta przerażona Sanocka.

Kasia na komisariacie w 1954 odcinku „M jak miłość”. Dlaczego Sanocka nie wyda męża?

Pytania żony w 1954 odcinku „M jak miłość” szybko otrzeźwią Mariusza, który zrozumie, że zdradził zdecydowanie za dużo szczegółów. Mężczyzna natychmiast przejdzie do defensywy. Aby powstrzymać Kasię przed dalszym drążeniem niewygodnego tematu, zacznie się wykręcać i pospiesznie zmieni wątek rozmowy.

- „A skąd ja mam wiedzieć? Podobno zniknął bez śladu. Jak niańka wróci ze spaceru, to ją odpraw. Zostaje w domu. Boli mnie głowa” - okłamie ją Sanocki, po czym wyjdzie.

Zachowanie męża w 1954 odcinku „M jak miłość” wpędzi Kasię w jeszcze większą rozpacz. Kobieta uświadomi sobie, że Mariusz faktycznie mógł zamordować Aleksandra, co zamieni jej własne życie w prawdziwe piekło. Przerażona uda się nawet na komisariat policji, jednak powstrzyma się przed wydaniem Sanockiego po otrzymaniu od niego wiadomości MMS ze zdjęciem z jej córką Zosią (Oliwia Zygier). Sytuację komplikuje fakt, że architekt wciąż nie będzie miał pojęcia, iż nie jest biologicznym ojcem dziewczynki.

Kiedy oglądać 1954 odcinek „M jak miłość” w TVP2? Data i godzina emisji

Telewizyjną premierę 1954 odcinka „M jak miłość” zaplanowano na wtorek, 3 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.