"Off Campus". O kim będzie 2. sezon? Są wątpliwości, więc zapytałam aktorów i twórczynię

"Off Campus" śmiga już po Prime Video i zbiera naprawdę dobre recenzje. Miłośnicy literackiego pierwowzoru chwalą obsadę i zmiany, jakie poczyniono w fabule - niektórzy twierdzą nawet, że serial jest lepszy niż książka. Drugi sezon został już potwierdzony, pozostaje jednak pytanie - o której parze opowie? Teraz czas na Logana i Grace, czy też Deana i Allie?

"Off Campus" - o kim będzie 2. sezon? Odpowiedź nie jest oczywista

Pierwszy sezon "Off Campus" adaptował pierwszym tom serii Elle Kennedy, o tytule "Układ". Zgodnie z książkową chronologią, drugi winien opierać się na książce "Błąd", w którym pierwsze skrzypce grają Logan i Grace. Bohaterka została nawet obsadzona i wiemy już, że zagra ją India Fowler. Sęk w tym, że w odcinkach, które ukazały się w Prime Video 13 maja szczególny nacisk położono na rozwój relacji Deana i Allie, do których należy trzecia książka- "Podbój". To zrodziło przypuszczenie, graniczące z pewnością, że Logan i Grace będzie musieli poczekać, a drugi sezon "Off Campus" opowie właśnie o Deanie i Allie. W końcu Netflix zrobił taką roszadę w "Bridgertonach", więc czemu Prime miałby nie pójść w jego ślady?

Chcąc rozwiać wątpliwości, zapytałam showrunnerkę "Off Campus", Louisę Levy, czy może potwierdzić domysły fanów. Jej odpowiedź ani trochę mnie nie zaskoczyła.

Nie mogę. Chcę pozostawić fanów w niepewności. Nie wiemy, co wydarzy się w drugim sezonie, ta kwestia wciąż jest otwarta, ale informacje pojawią się już wkrótce - powiedziała.

"Off Campus" od początku nie trzyma się chronologii z książek

Showrunnerka pochwaliła odtwórców ról Allie i Deana (Mikę Abdallę i Stephena Kalyna) - "Są naprawdę niesamowici i w wyjątkowy sposób tchnęli w życie te postacie". Mika Abdalla uparcie milczy na temat tego, czy drugi sezon to jej sezon, Josh Heuston (serialowy Justin) słusznie jednak zauważa, że "Off Campus" od początku nie trzyma się książek i miesza ze sobą wydarzenia z różnych tomów. "Wydaje mi się, że wątki ze wszystkich książek zostały tu wymieszane. Takie przynajmniej odniosłem wrażenie" - skwitował. Czyli krótko mówiąc" pożyjemy, zobaczymy.

"Off Campus" - obsada. Kto jest kim w serialu Prime Video?

Główne role w "Off Campus" kreują Ella Bright jako Hannah Wells oraz Belmont Cameli jako Garrett Graham, a na ekranie towarzyszą im m.in.:

Mika Abdalla jako Allie Hayes,

Stephen Kalyn jako Dean Di Laurentis,

Antonio Cipriano jako John Logan,

Julia Sarah Stone jako Jules Logan,

Jalen Thomas Brooks jako John Tucker,

Josh Heuston jako Justin Kohl,

Khobe Clarke jako Beau Maxwell,

Charlie Evans jako Hunter Davenport.