"Na Wspólnej". Kalina zaatakuje Kasię! Nie zgadniecie, kto ją uratuje

"Na Wspólnej" - Kalina rzuci się na Kasię. Nieoczekiwana pomoc

W 4218. odcinku "Na Wspólnej" będziemy obserwować pokłosie zdemaskowania Kaliny (Katarzyna Gałązka). Po tym, jak Kasia (Julia Chatys) i Darek (Michał Mikołajczak) zbiorą cały materiał dowodowy, włącznie z udziałem udawanej przyjaciółki Kamy (Faustyna Kazimierska), psychopatka nie będzie już miała linii obrony. Tadek (Jakub Pruski) dowie się całej prawdy i oszaleje z rozpaczy. A Kalina z wściekłości...

Podczas gdy Darek ruszy na poszukiwania owładniętego chęcią zemsty brata, Kalina napadnie na Kasię. Rzuci się na nią jak oszalała, ale po chwili dozna prawdziwego szoku - z odsieczą Żbikowej przybędzie... Aneta (Dorota Krempa).

"Na Wspólnej" - streszczenie odcinka 4218 (premiera 26 maja)

Remek oświadcza się Brygidzie! Remigiusz podejmuje nagłą decyzję - prosi Brygidę… o rękę!!! Miauczycka jest szczęśliwa i wzruszona. Tymczasem jej matka knuje z matką Remka - za wszelką cenę chcą przekonać Bożydara do sprzedaży jego rodzinnej firmy kabanosów. Milena obiecuje Jolancie suty procent od transakcji! Matka Brygidy ma plan - pomogą jej… duchy rodziny Bożydara! Darek uratuje Tadka, a Aneta Kasię?! Zakościelni przerażeni - Tadeusz zniknął… Kasia podpowiada Darkowi, że Tadek może szukać zemsty. Żbik znajduje brata w pobliżu mieszkania Łukasza - młody Zakościelny jest kompletnie pijany... Tymczasem Kasię dopada Kalina - grozi jej. Nagle pojawia się Aneta - Kalina jest zszokowana widząc porozumienie kobiet Darka! Jarek i Eliza jednak się opamiętają?! Jarek budzi się w objęciach z poznaną wczoraj klientką. Zawstydzony Berg ucieka - tłumaczy kobiecie, że czeka na niego syn... Tymczasem Eliza odwiedza Bartka po operacji - mówi mu, że Jarek zażądał rozwodu. Wie, że musi ratować swoją rodzinę. Jednocześnie wyznaje Wichrowskiemu, że zawsze będzie go miała w sercu.

